亮身分證「生肖屬龍」3大樂園0元優惠！免費玩六福村、兒童新樂園

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六福村祭出新春優惠從除夕玩到開工，2月1日至2月3日，線上快閃春節早鳥雙人套票 1199元（含成人票2張）優惠，可於2月9日至2月14日使用；2月8日至2月14日，現場限定「生肖屬龍」或「未滿6歲」之民眾就能免費入園，適用於民國101年、89年、77年、65年、53年、41年、29年、17年出生者。
📌兒童新樂園：「生肖屬龍」免門票0元玩
台北兒童新樂園喜迎龍年，即日起至2月13日（除夕休園），每日上午9時開園，延長營運至20時。2月10日至2月12日，只要「生肖屬龍」的民眾，出示相關身分證明文件，即可免費入園，搭乘遊樂設施需付費。每日16時起還有「星光樂FUN券」每張優惠價120元，含門票及可無限搭乘13項大型遊樂設施，限當日遊玩使用。
遊客於售票窗口購買「一日樂FUN券」2張，即可免費兌換「春節福袋」1份，每日限量588份送完為止；於園區入口處旁自動售票機，購買「一日樂FUN券」，即贈送「優生酒精濕巾片裝」1盒，限量988份送完為止。
初一至初三加碼定點大方送，「寶貝叢林歷險館」購票入場的小朋友，免費贈送「AQUA Carpatica 喀爾巴阡」天然礦泉水兒童瓶1瓶，限量888瓶送完為止；搭乘「ACE摩天輪」入場即贈「ACE軟糖」小枕包2入，口味隨機贈送。
📌遠雄海洋公園：尋找龍的傳人！「生肖屬龍」免費入園
遠雄海洋公園2月8日至2月14日尋找龍的傳人，以國曆為準「生肖屬龍」者，就能免費入園，民國出生101年、89年、77年、65年、53年、41年、29年次者皆適用。2月8日、2月10日至2月14日春節期間，海洋公園營業時間延長至18:00，直接免費多玩一小時。