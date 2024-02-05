學測國寫「縫隙的聯想」、考生寫下課10分鐘　大考中心曝高分關鍵

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本次國語文寫作能力測驗分2大題，每題25分，共50分。第1大題以測驗知性統整判斷能力為主，第2大題以測驗情意感受抒發能力為主，測驗時間共90分鐘。第1大題分2小題，第1小題要求考生根據兩段文章內容，說明「標籤」概念使用於人身上的正面與負面作用；第二小題要求考生透過生活中「貼標籤」或「被貼標籤」的實例，說明對標籤現象的看法。
陳昌明說，第1小題，能確切說明標籤正面與負面作用，敘述完整，表達清晰者，可得A等，對應分數為4或3分；僅能略為說明正面與負面作用，文字欠周延者，則得B等，對應分數為2分；僅能略涉題旨，無法清楚說明正面與負面作用者，則得C等，對應分數為1分。
第二小題，能以適切事例，完整表達對「標籤」現象的看法，論點明確，詮釋深入，結構嚴謹，文辭暢達者，得A+級（19-21分）；能以適切事例，具體表達對「標籤」現象的觀點，結構允當，條理分明，文辭流暢者，得A級（15-18分）；能表述對「標籤」現象的觀點，論述尚稱適當，結構合宜，文辭通順者，得B+級（12-14分）；能大致表述對標籤」現象的觀點，但論述平平，文辭尚稱通順者，得B級（8-11分）；稍涉題旨，觀點敘述不清，結構鬆散，文辭欠通順者，得C+級（5-7分）；立論含糊，敘寫雜乱，文辭不通，得C級（1-4分）；空白卷、文不對題，或僅抄錄題幹者得0分。
陳昌明提到，第1大題雖為知性題，學生卻能從自身經驗出發，如從小被取綽號、貼標籤的經驗，有學生提到，染頭髮、刺青不見得就是壞小孩；原住民同學提到常被問很會唱歌跑步、是否會騎山豬、射飛鼠等族群議題；許多學生分享性別刻板印象的經驗，女同學提到，被家長說不要聽饒舌、搖滾重金屬音樂、打鬥電玩等，質疑為何男生就可以，也有男同學指出，國中教師規定男同學一個人抬營養午餐，女同學卻是2個人一起抬，對男女平權不見得有幫助，都是很生活化、很細節的描述。
第2大題要求考生以「缝隙的聯想」為題，透過森林的縫隙出發，結合生活經驗或見聞，書寫自己的感思與體悟。能具體書寫生命中對於缝隙的感思與體悟，結構嚴謹，文辭洗練，情感雋永者，得A+級（22-25分）；能清楚書寫生命中對於缝隙的感思舆體悟，結構完整，文辭暢達，情感深刻者，得A級（18-21分）。
能適當書寫生命中對於縫隙的感思與體悟，内容稍欠深刻，唯情感表達合宜，結構清楚，文辭通順者，得B+級（14-17分）；大致能適當書寫生命中對於缝隙的感思與體悟，内容較乏深刻，結構尚可，文辭平順者，得B級（10-13分）；內容不切情理，結構欠佳，文辭浮泛者，得C+級（6-9分）；無法掌握題旨，敘寫雜亂，文句不通者，得C級（1-5分）。空白卷、文不對題、僅抄錄題幹者得0分。未遵守作答區規定，從第1大題作答區開始寫作第2大題者，扣1分。
陳昌明接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這一題其實只要情感表達適切就能拿高分，但還是要稍微扣題「森林的縫隙」，不論用破題法、類比法，或是在文中只提到一句話都可以，扣題占分很鬆，像有學生就寫到，樹木之間要有一定空間才能生長，人與人之間再親密，也要有距離，學生使用這樣的類比法扣題，還蠻常見。
陳昌明說，許多學生提到努力讀書的過程中，如果能去旅遊、玩樂一天，對他們來說就是最重要的「縫隙」 ，可以稍微喘口氣、調養身心，甚至有學生提到在漫長的上課時間中，僅僅10分鐘的下課時間就是縫隙，能喘口氣，跟朋友聊聊天；還有學生提到失戀、失業、失敗、生病的經驗，從這樣的人生「縫隙」中得到啟發，了解「塞翁失馬，焉知非福」的意義，並在調養身心的過程中獲益良多。