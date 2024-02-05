辦年貨「最強攻略」一次看！30年港廚全說了　內行必買乾貨Top5曝

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▪ 干貝（瑤柱）
鄔海明建議，可以先用看的判斷，干貝最好看起來不濕，且顏色不能鮮豔，否則可能是加了色素或防腐劑等。接著觸摸感覺，干貝摸起來手不黏且硬，就是夠乾。再來是聞，干貝要有海鮮本身的香味，且沒有霉味、腥味等異味。
不過，鄔海明也提到，有時候會看到干貝有稍微破碎的，可能是碰撞而破掉，這時也可撿到便宜，買回來熬湯用。
▪ 蝦米（開陽）
鄔海明指出，通常蝦米形體愈大愈完整就愈值錢，不要選擇斷頭斷尾，且顏色乾淨，要紅白分明，呈現弓形，行家通常會抓一把或抓個幾尾，輕微壓一下，若有黏在一起，那就是受潮了、不該買。
鄔海明還公開蝦米處理方法，要使用前記得先泡水，瀝乾後再加以剁過，讓氣味容易散發，再先以油爆香，並加點薑，才會夠香，就可拿來加入料理中添香了。
▪烏魚子
鄔海明建議烏魚子可以挑選整片的，首先看顏色，越是紅褐色、油份高，味道才香。烏魚子摸起來要夠乾，因爲是真空包裝，所以可以輕輕略壓，感受到是很硬的話，那就是夠乾。
▪香菇
鄔海明表示，在台灣買到的香菇多半是台灣產，或者日本、韓國進口的，看香菇要秉持著「肥大肉厚」原則。鄔海明説，香菇外型像散，所以挑選傘大的、肉夠厚的，而邊緣還有向內側捲進來，同樣要曬到夠乾的香菇才夠香。至於花菇則是看紋路，越清晰越好。
🟡肉類加工品怎麼買？
包含臘腸、臘肉都屬於肉類加工品。鄔海明指出，肉類加工品同樣要挑選曬到夠乾，避開顏色過於鮮豔，否則可能是加了色素又或是過量的亞硝酸鹽等。大家一樣可以用手去摸，要選表面不黏手、夠光滑乾燥。至於臘腸，也看挑選肥瘦比例，現在人大概都喜歡瘦一點，肥肉可能就約莫2成就好，但是瘦肉多的可能價格就高一些。
🟡豆製品怎麼買？
豆製品包含豆包、豆皮、豆乾、素雞等。鄔海明建議別買散裝的，盡量是完整包裝最好，袋子上有有標示內容物名稱、有效日期、原產地、營養標示等資訊，且最好是非基因改造的黃豆來製作。豆皮、豆包買原始黃豆顏色的較佳，避開煙燻等額外加工的，且正常的豆製品買回家拆開包裝後，聞起來應有豆香味。
🟡醃漬蔬菜怎麼買？
醃漬蔬菜包含酸菜、筍乾、菜脯等，多半會額外添加防腐劑（苯甲酸鹽類）以利長期保存，此類防腐劑人體可自然排除，但同樣吃多有害身體。鄔海明同樣建議，醃漬蔬菜要買有包裝的，最好有牌照或是衛生許可證。且醃漬蔬菜買回家後要烹煮前，可以先用大量的水泡過，或者建議以活水走個20分鐘，可減少過多的鹽分與添加物，酸菜的話建議整顆泡。
🟡過年零嘴怎麼買？
▪瓜子
瓜子包含葵瓜子、南瓜子等，鄔海明指出，瓜子同樣要挑選質地夠乾的，建議試吃時注意，咬時殼易碎開，那就是處理得好的瓜子。坊間瓜子有甘草添加等多種口味，較建議購買原味，以避免有擺放香精、香料等。
▪花生
台灣花生品種多，鄔海明建議買帶殼的花生，有所保護。可現場要求試吃，吃起來口感要夠脆，且可以注意花生的膜是否易碎，即是夠乾，重量要夠輕且聞起來有香氣，代表沒有受潮以避免有黃麴毒素。
而《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》於2022年初公佈「辦年貨必買的乾貨零食品項」。團隊觀察網友在討論「辦年貨時必購的乾貨零嘴」時，以「糖果類」最常被提及，由於有「吃甜甜過好年」的吉祥意涵，許多民眾在春節時都會擺出「糖果盤」，供客人來時取用，因此受到許多討論。
也有網友曾分享「過年家裡一定有！春節年貨大街必買零食！」的貼文，引來網友紛紛留言表示「我覺得三色軟糖好吃，每年過年必吃」、「我媽過年前都會買五六包的龜苓膏軟糖囤在家，親戚來家裡的時候都會分一點給他們吃」等，熱情分享自家每年採買年貨時的必買糖果。
「堅果類」也倍受民眾熱議，許多網友表示自己會在過年時買來狂嗑外，還適合親朋好友到訪時，當作招待一起配茶聊天吃，有民眾就分享「從小到大只要過年，瓜子一定是家裡必備的食物」、「堅果類的食物，真的都是過年必備的零食」等。另外，「肉乾類」則是因涮嘴而成為過年必買年貨，就有網友表示「過年必吃肉乾，配沙發電視」，表示可以買來度過過年娛樂休閒的時間。