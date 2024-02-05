提升荖濃溪抗旱能力 高市府水利局築堤蓄水達35萬噸
氣候變遷導致降雨不穩定，高雄市在3年內已遭遇2次旱災，為能有效利用水源，水利署補助565萬元由高市府水利局在荖濃溪河道內築堤蓄水，預計完工後可蓄達35萬噸水量，以提升荖濃溪抗旱能力外，亦可有效補注高屏溪流域地下水資源。
記者郭凱杰／高雄報導
另外，在水期間卻也額外營造了一處絕美風景勝地。水利局也表示，荖濃溪築堤蓄水後，有民眾發現從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈的水域及蔚藍的天搭配山景，成為一幅絕美的風景畫，市民如果在走春的時候有經過這個地方，不妨停留駐足欣賞一下這片美景，增添六龜河光十色水漾。
水利局表示，考量近年的旱象，決定於汛期後超前部屬，利用荖濃溪川流量充足之際，為了找到築堤長度最短，蓄存水量最多的河段，以空拍的方式在荖濃溪沿線找尋合適築堤的位址，最後選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前之河道內築堤蓄存水資源。
水利局指出，土堤高程達196公尺，水位高程195.5公尺，約可蓄達35萬噸。施工期間保持下游足夠流量，水路改道亦隨時與農水署協商，達預定水位後，上游水量全數由繞流渠道流往下游，所以不會影響下游取供水，亦可在川流量變少時候，放水補注充河道流量。