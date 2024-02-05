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提升荖濃溪抗旱能力　高市府水利局築堤蓄水達35萬噸

▲有民眾發現從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈的水域及蔚藍的天搭配山景，成為一幅絕美的風景畫。(圖／高市府水利局提供)
▲有民眾發現從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈的水域及蔚藍的天搭配山景，成為一幅絕美的風景畫。(圖／高市府水利局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

氣候變遷導致降雨不穩定，高雄市在3年內已遭遇2次旱災，為能有效利用水源，水利署補助565萬元由高市府水利局在荖濃溪河道內築堤蓄水，預計完工後可蓄達35萬噸水量，以提升荖濃溪抗旱能力外，亦可有效補注高屏溪流域地下水資源。

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▲高市府水利局選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前之河道內築堤蓄存水資源。(圖／高市府水利局提供)
▲高市府水利局選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前之河道內築堤蓄存水資源。(圖／高市府水利局提供)
另外，在水期間卻也額外營造了一處絕美風景勝地。水利局也表示，荖濃溪築堤蓄水後，有民眾發現從台27甲線旁十八羅漢山服務區平台往荖濃溪眺望，荖濃溪清澈的水域及蔚藍的天搭配山景，成為一幅絕美的風景畫，市民如果在走春的時候有經過這個地方，不妨停留駐足欣賞一下這片美景，增添六龜河光十色水漾。

水利局表示，考量近年的旱象，決定於汛期後超前部屬，利用荖濃溪川流量充足之際，為了找到築堤長度最短，蓄存水量最多的河段，以空拍的方式在荖濃溪沿線找尋合適築堤的位址，最後選定位於荖濃溪十八羅漢山服務區前之河道內築堤蓄存水資源。

水利局指出，土堤高程達196公尺，水位高程195.5公尺，約可蓄達35萬噸。施工期間保持下游足夠流量，水路改道亦隨時與農水署協商，達預定水位後，上游水量全數由繞流渠道流往下游，所以不會影響下游取供水，亦可在川流量變少時候，放水補注充河道流量。

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