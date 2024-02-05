閃過制裁發大財！北韓假睫毛「披上中國皮」　銷往西方賺外匯

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《路透社》訪問了20名人士，其中15名是假睫毛產製相關從業人員、貿易相關律師、北韓經濟專家，他們透露近年來，中國很常從北韓進口半成品，後續在中國進行加工並包裝成中國製造的產品。據直接參與該貿易的公司的8名人士透露，成品睫毛隨後出口到西方、日本和韓國等市場。
北韓過去一直靠著假髮和假睫毛等產品賺取外匯，更是主要出口國，不過在新冠肺炎疫情期間，平壤當局嚴格封鎖邊境後，相關出口便跟著驟減。但據海關文件和4名業界人士稱，北韓製造的睫毛經過中國的大量貿易，已於2023年恢復出口。
根據中國海關統計數據顯示，中國是北韓幾乎所有申報出口產品的目的地。在2023邊境重新開放後，北韓對中國的出口增加一倍以上，其中假髮和假睫毛佔申報出口的將近60%，北韓的假髮和假睫毛2023年對中國的出口額較上年大增12.4倍，約1.6674億美元。
美國國務院和國際專家估計，北韓北韓攫取了該國公民高達90%的外匯收入，其中許多人生活貧困；但《路透社》表示，無法確定有多少假睫毛銷售收入流向金正恩政府，以及這些收入的用途。
一名中國外交部發言人表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。
據3名中國工廠經理稱，中國製造商在2000年代初期就開始與北韓睫毛工廠合作。業界人士表示，被譽為「世界睫毛之都」的中國東部小鎮平度是北韓供應鏈的關鍵節點，這個擁有約120萬人口的小鎮佔全球假睫毛產量的70%。通常由北韓製造、從北韓出口的假睫毛半成品，會大量銷往山東省青島市轄下的平度市，接著加以包裝後外銷。
一間名為夢雪莉（Monsheery）的公司，在北韓假睫毛的幫助下，從家庭工廠起步，如今向美國、巴西和俄羅斯出口產品。該工廠的經營者的王婷婷（Wang Tingting，音譯）表示，「北韓產製的假睫毛產品品質好得多」，但她不知道使用北韓假睫毛有任何制裁問題。
平度的其他業者則意識到制裁在複雜分銷鏈中扮演的角色，另一名假睫毛工廠負責人說，「如果不是這些制裁，（北韓）就沒有必要通過中國出口」。
自2006年以來，聯合國安理會試圖透過10多個制裁決議阻止北韓的核武計畫。這些決議限制了北韓對於煤炭、紡織品和石油等產品的貿易能力，並對在國外工作的北韓人實行嚴格限制。但有3名智財專家向《路透社》表示，制裁措施並未針對假睫毛、假髮等相關產業進行限制，因此北韓靠出口假睫毛賺取外匯的行為，並無法被視為違反國際法。