羽球／周天成曝曾得大腸癌陷低潮！盼泰國大師賽封王能感動更多人
台灣羽球一哥周天成近日拿下泰國羽球大師賽冠軍，接受媒體訪問時透露，自己曾在2023年診斷出罹患初期大腸癌，經歷手術後已經復原，但在泰國羽球大師賽封王後，周天成決定要對外界公開這件事，希望這故事能鼓勵自己並感動更多人。
記者林之越/綜合報導
台灣男單「一哥」周天成在超級300系列泰國羽球大師賽上，在3局大戰後以21:16、6:21、21:16戰勝新加坡前世錦賽冠軍駱建佑，拿下今年的首冠，同時也是生涯第11座300系列的冠軍，成為超級300系列歷史最多冠的男單選手。
奪冠後，可以看到周天成躺在地上沈思許久，他的專屬物理治療師高敏珊也在教練席上禱告，其中另有原因。據媒體報導，周天成在訪問時自曝，2023年回台休息時，進行了健康檢查發現自己罹患初期大腸癌。
雖然在醫生朋友幫助下，很快做了切除手術，癌細胞沒有進一步沒有擴散，最後成功復原。即使能夠正常訓練，但手術後初期飲食也會受到控制，並對心態上還是有所影響。
提到去年經歷的手術，還有一段低潮期，周天成表示，希望自己在拿下泰國大師賽後分享這個故事，可激勵自己，也感動其他人，不論遇到什麼挫折、意外，只要堅持下去就一定能夠找到答案。
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