學測英文作文考機器人！考生盼陪打籃球、講笑話、AI分析互動解方

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賴惠玲提到，混合題第47、48題須摘述兩個文本的內容，找出最適當的字詞填入所提供的句子空格中，字詞必須作適當的字形變化，以符合全文文意與語法，中等程度以上的考生應該能順利作答。但仍有考生雖然找到正確的單詞，卻未做合適之字形變化，僅能得到一半的題分，實為可惜。第50題是簡答題，根據題意找出文中何為jackdaws的 disturbance，考生簡要回答即可，不須以句子形式回答問題，
也不須多加說明。
非選擇題第1大題是「中譯英」，題型與過去幾年相同，考生需將兩個中文句子譯成正確、通順、達意的英文，兩小題合計為8分。今年的「中譯英」題目以選舉為主題，結合時事議題，測驗考生能否根據所提供的中文句子譯出正確、達意、通順的英文句子。
賴惠玲發現有不少考生對於英文詞彙的語意及使用，以及基本文法、英文拼字仍有加強的空間。中文的主詞可以省略，但英文句子必須要有主詞，第一句就出現有考生未使用主詞的情況。另有拼字被發音混淆的情況，例如第一句的「選舉」election 拼成eletion，「政治人物」politicians 拼成polititions，「廟宇」temples拼成 tamples，customs跟costumes發音接近而混淆，這些均為很基本的詞彙，有些考生未能掌握。
賴惠玲提到，第二句為由介系詞片語引導的修飾結構，「除了」besides/aside from/apart from/in addition to，有部分考生，「尊重」譯成了expect，也有部分考生在這些字詞及句構上無法正確掌握的情況，相當可惜。
非選擇題第2大題是「英文作文」，今年為引導式的寫作，考生須根據作答提示以及3個圖片的文字說明，寫一篇文長至少120個單詞的作文，文分2段，第一段考生必須根據作答提示以及所提供的3張圖片，說明若你有一位機器人小幫手，你最想讓他幫你解決生活上哪一個問題，並解釋原因理由；第二段則要說明這個機器人小幫手具備什麼特質或能力、可以如何和你分工合作來解決這個問題。
賴惠玲說，比較多考生選第2張圖，青少年還是很在意別人怎麼看他，會引發焦慮；選第3張圖的考生則關切功課壓力、考試結果，造成的情緒波動；也有考生選第1張圖，描述交男女朋友的生活經驗等。
至於機器人小幫手能幫什麼忙？賴惠玲提到，考生提到希望機器人個性樂觀、善於溝通、做個良好的聽眾、能提供人際互動的解方等等，有考生發揮創意，希望機器人能以AI大數據，分析人的個性、優缺點，進而提供青少年互動解方，也有考生希望機器人幫忙煮飯、陪打籃球、講笑話等，都跟考生的生活經驗有所連結。
賴惠玲也說明作文拿高分關鍵，評分原則在於考生是否能運用所學的詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當，作為評閱的標準。