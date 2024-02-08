巧連智數位轉型！紙本書將走入歷史　醫籲2歲以下別碰3C

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許多家長認為，紙本書籍可以避免3C產品帶來的近視威脅與傷眼疑慮，這些教材又附有教育、玩偶，或是手作材料等，可以讓孩子的雙手動起來的設計，相較於數位教材單一化的點擊、滑動動作，更能訓練孩子的手眼協調與實際操作能力。
📍數位學習能取代紙本嗎？
對於家長認為、不該以數位學習取代孩子紙本學習一事，台灣兒科醫學會監事、兒科醫師麥建方指出，通過3C產品學習，在某些情境下，確實對孩子有幫助，但同時也有其可惜之處，比如多元、直觀的圖像呈現，加快了孩子吸收新知的速度，但孩子也失去了「抽象思考」的練習機會。
麥建方坦言，數位學習的效果其實還在觀察階段，但有科學觀察顯示，使用電子媒介與閱讀紙本書籍時，所使用、訓練的腦部區域不相同，因此「我個人的看法是，3C產品不是不好，也許他跟書本是不能互相替代的，他們是不一樣的工具，如果能適當使用，或許會帶來更多的幫助。」
📍2歲以下別碰3C產品
不過，麥建方指出，多數專家都同意，除眼睛發展外，孩子的腦部在18個月到24個月大的時候，發展非常迅速，所以希望這段時間內少用3C產品，這是醫界的共識，18個月以上的孩子可以進行一些與家人的視訊互動，但除此之外，還是建議2歲以上再讓孩子使用3C產品。
國教署學童視力保健計劃主持人、高雄長庚醫院近視防治中心負責人吳佩昌進一步指出，世界衛生組織（WHO）、美國兒科醫學會等，都有對兒童使用3C產品的時間做出建議，其中「不建議」2歲以下兒童使用3C產品，2歲到5歲的幼兒每天使用時間則不應超過1小時，國小生的課餘使用時間也不建議超過1小時。
📍3C產品用多恐成癮疑慮
吳佩昌指出，單就視力影響方面，其實使用紙本書或3C產品的差異不大，限制身心發育尚未完全的幼童使用這類電子產品，主要是考量「3C產品容易成癮」、「幼童體型較小、操作時容易離設備螢幕過近，增加近視風險」、「電子設備藍光造成的眼部傷害疑慮」等。
吳佩昌說，如果家長不得不讓幼童使用3C產品，務必注意每20到30分鐘休息10分鐘，並增加孩子的戶外活動時間、多看遠的事物來保護眼睛，且使用設備時，距離螢幕越遠越好，也可以開啟設備的濾藍光或護眼模式，通常可以減少30%到40%的藍光。
📍國健署：用數位教材仍須共讀陪伴
對於兒童使用3C產品，衛福部國健署婦幼健康組副組長蔡維誼說，其實國健署沒有「不建議」使用3C產品的年齡規範，一切都是適度、適量，並注意每隔一段時間就要休息即可，若民眾對於讓孩子使用3C產品學習仍有不安，可以尋求其他替代教具。
此外，蔡維誼提醒，如果家長把數位教材提供給孩子，也千萬不要忘了陪伴在側、提供引導，也注意孩子的使用時間，親子共讀親子共讀在孩子成長過程中，對於大腦發育、語言發展及增進理解能力等都具有正面的刺激，並能夠啟發孩子的想像力及培養其創造力，並有助於增進親子感情互動。