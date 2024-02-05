特企／情人節甜蜜寵粉！高爾宣OSN擔任CupiCho一日店長 

活動當天特別推出的限量CupiCho x高爾宣VIP巧開心扉組，內容物價值2000元，但活動當天優惠只要999元，高爾宣OSN也表示情人節最具代表性的禮物就是巧克力和花，這次限量的CupiCho丘彼巧玫瑰造型熊緞帶禮盒大款售價1520元、小款售價999元也很適合情人節送禮，現場高爾宣OSN也與粉絲熱情互動，在合照時更是暖男力爆發幫提粉絲物品，引起現場粉絲尖叫連連！另外也特別推薦丹麥Anthon Berg酒心巧克力(21支入售價820元)，多種口味一次滿足，除此之外還有Diva Life泰迪熊圓頂松露巧克力4入禮盒售價520元、Elit玫瑰花造型巧克力售價169元，情人節送禮選擇都可以在CupiCho丘彼巧一次滿足。最後高爾宣OSN也搶先透露，近期將有新作品與大家見面，陪大家一起過情人節，邀請現場粉絲們一定要鎖定即將發布的新消息！
當天一日店長活動，在高雄夢時代B1紅區CupiCho丘彼巧門市，好禮一：活動當日凡購買CupiCho x高爾宣VIP巧開心扉組，即可獲得高爾宣OSN簽名照乙張﹙限量100份﹚，好禮二：活動當日14:00-15:00消費滿2,099元即可獲得與一日店長高爾宣OSN拍立得合照乙次﹙限量15名﹚，好禮三：活動當日14:00-15:00消費滿999元即有機會抽一日店長高爾宣OSN親送CupiCho巧克力機會乙次﹙限量3名﹚，好禮四：凡參加一日店長活動於Instagram限時動態打卡並標記CupiCho官方帳號即可獲得精美小禮一份﹙限量500份﹚，以上好禮皆數量有限，贈完為止。
統一集團全新品牌「CupiCho」即是象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的夢幻交織，以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，帶領消費者徜徉於幸福浪漫的神話世界。引進全球17個巧克力產區、40大精品巧克力品牌、超過800種的精品巧克力，讓消費者不僅能沉醉在頂級巧克力的浪漫旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，讓喜愛優質巧克力的饕客彷彿體驗了環遊全球巧克力的珍品之旅。集結超過800種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」(法國人的巧克力)、獨特的標誌性酒瓶造型的丹麥「Anthon Berg」等精品品牌。
CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的「不可思議咖啡」及優選葡萄酒、威士忌、啤酒「CupiCho Bar」等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。
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