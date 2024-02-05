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美語老師跨業創投　掌高雄YWCA理事長重新出發回饋社會

▲監交人董事長郭馬利亞（中）將高雄市基督教女青年會印信，由前理事長吳雅文（左）手中交接給第十八屆理事長當選人何宇羚（右）。（圖／高雄市基督教女青年會提供）
▲監交人董事長郭馬利亞（中）將高雄市基督教女青年會印信，由前理事長吳雅文（左）手中交接給第十八屆理事長當選人何宇羚（右）。（圖／高雄市基督教女青年會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市基督教女青年會第十八屆理事長何宇羚，去年3月在自己熱心公益初衷的推動及女青會盛情難卻下，接任理事長。何宇羚指出，可能是因為自己的個性親切溫和，熱心公益，常常被推舉任職會長的職位，此次也在YWCA女青會姐們的推舉下，接任理事長，在上屆理事長協助下，經連月調整事業重心，重新出發投身社福及公益工作，帶來新氣象。

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現年53歲的何宇羚，17歲時負芨赴美唸書，畢業後回台一年內在國中兼課教美語並先後於7家美語補習班任教，學得開班及教課knowhow後，出來與人合夥投資芝麻街美語連鎖補習班展店，後來還跨國到越南、上海及北京，直到40歲結束兒童美語事業，陸續跨足投資房地產、餐館、生技直銷、會議室租售及創投等事業，同時活躍在各知名社團，身兼女獅子會地區分會長、國際職業婦女協會（BPW）、世界華人工商婦女會YWCA會等要職。

▲何宇羚希望承先啟後繼往開來，為高雄市的樂齡長者與女性同胞們創建精彩人生。（圖／高雄市基督教女青年會提供）
▲何宇羚希望承先啟後繼往開來，為高雄市的樂齡長者與女性同胞們創建精彩人生。（圖／高雄市基督教女青年會提供）
理事長何宇羚上任以來致力結合產官學及其事業體上的豐厚人脈與資源浥注到女青會中，除原有的舞蹈、語文等課程，還定期邀請抗老化逆齡協會蘇永村博士、阮綜醫院合的醫師及研發達易特基因預防醫學的陳怡芳博士等專業人士，更廣泛地邀請許多知名的企業家及議員成為顧問，同時並不斷的開班教授樂齡長者電腦、手機、健康操、手作藝術與舞蹈等多元課程，帶給樂齡的會員們新視野，創造精彩的第二人生。

▲何宇羚經連月調整事業重心，重新出發投身社福及公益工作，帶來新氣象。（圖／高雄市基督教女青年會提供）
▲何宇羚經連月調整事業重心，重新出發投身社福及公益工作，帶來新氣象。（圖／高雄市基督教女青年會提供）
何宇羚表示，如今能有此番經歷，兩名兒子也分別在心理諮商、英語口譯領域上各有一片天，她特別感謝神賜給他這個帶領婦女朋友們一起回饋社會的機會，這一路上有許多政商界的貴人相助，令她相當感恩。「取之社會，用之社會」她不忘當初出社會時熱心公益的初衷，毅然接下高雄市女青年會新任理事長，希望能利用任期3年內，用心做好社福及公益工作，在歷任理監事們打下的良好基礎上，進一步將YWCA的精神發揚光大，造福鄉梓，帶來新氣象。

何宇羚同時感謝高雄市女青會董事長 Maria、台灣總會理事長Linda以及現任理監事們的支持，成為她堅實的後盾，能無後顧之憂地往前邁進。她希望藉由這次任內的理監事大會，正式布達誓師後，能重新出發全力以赴，承先啟後繼往開來，為高雄市的樂齡長者與女性同胞們創建精彩人生。

YWCA是全球最大的女性社服組織，歷史悠久，最早溯源於1855年在英國倫敦，而後拓展成為全球組織，會員人數約2300萬人。

中華民國基督教女青年會目前全台共有19個分會，會員人數達7,000多人，高雄分會2024年將走入第50年，業務涵蓋博關懷據點、苓雅區新住民據點及鹽埕區樂齡學習中心，以及婦女部、青年部、宗教部與教學部等部門，共計服務超過1,000位成員。女青會致力落實社區服務，培力婦女，同時放眼天下，積極參與國際事務，在國際場域為台灣婦女發聲，肩負起時代新女性的社會責任。

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