SEVENTEEN師弟團TWS出道14天爆爭議！粉絲怒批「遭工作人員刁難」
韓國PLEDIS娛樂繼SEVENTEEN之後，睽違9年，終於在今年推出他們的師弟團「TWS」，團體由六位「高顏質帥哥」組成，其中包含5位韓國成員SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、JIHOON、KYUNGMIN，及1名中國成員HANJIN，並由SHINYU擔任隊長。自TWS宣布出道消息後，受到許多粉絲的關注，不料卻在團體出道近14天左右，引起了一連串的爭議。
記者張芸婷／綜合報導
日前TWS先是意外陷入了「團體LOGO抄襲爭議」，在3日時，韓國錶帶品牌「TWM Strap」表示男團TWS抄襲品牌LOGO，經紀公司PLEDIS娛樂迅速發表官方聲明，表示已經和TWM Strap的負責人見過面，並且已經解開誤會，澄清TWS團體LOGO製作過程中沒有涉及任何抄襲和盜用的情況。
然而，近期擁有高人氣的他們，卻又因音樂節目事前錄製前的觀眾身分確認環節時，被粉絲指控遭工作人員刁難，憤怒發文表示「工作人員不斷摸我的手」，再次引起爭議。
一名粉絲在社群上公開了一段影片，並提出疑問「新人的事前錄製檢查好嚴格，而且工作人員十分鐘前還看過我的名字，把我叫過來後，現在突然又瘋狂檢查...好問號」，而影片中該名工作人員似乎在確認身分時，看到粉絲手上戴的一次性識別手環感到疑惑，為了確認手環本身的印刷問題，便不斷的摸著手環確認號碼，並試圖撕開手環，而工作人員的舉動，令粉絲感到不滿，質疑不應該先做好員工訓練嗎？引發粉絲間的熱烈討論。
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