中市清潔隊環保友善停車場　炮仗花盛開

我是廣告 請繼續往下閱讀
中西區清潔隊長李秋靜表示，中西區及東南區清潔隊服務的市民約33萬5,000人，車輛數逾100輛、隊員人數約400人。過去停車空間較不足，為提升服務效能，111年爭取使用環中路六段高架橋下閒置空間及經費，建置環保友善停車場，全場使用底渣資源化產品585公噸、廢玻璃砂98公噸、環保磚10萬1,000個以及種植灌木1,850株、炮仗花約300株；建置完成後共停放約40部中、小型環保車輛，不僅改善原有閒置空間荒蕪髒亂情形，環保友善停車場設置將近300公尺的綠圍籬，整體綠意盎然的景觀也為市容增添不少風采。
中西區隊班長洪振森表示，該區隊用心維護停車場，每日收班後即由輪值同仁打掃停車場內環境，每周在防撞車輛的防護下，定期由同仁進行停車場外圍綠帶垃圾撿拾、雜草清除及澆灌；在同仁共同努力維護下，停車場不僅內部環境乾淨整潔，外面的綠圍籬及綠帶的植栽生長更日益茂密，看到炮仗花盛開，停車場如掛滿一串串充滿喜氣的炮竹慶賀新年，同仁覺得相當開心。
環保局長陳宏益表示，台中市目前26區清潔隊，由於清潔隊作業場域性質，難免有異味或髒亂等問題，尤其是緊鄰住宅區的清潔隊，環保設施的改善及綠美化更顯重要；因此，環保局要求各區清潔隊應加強環境的管理及綠美化工作，對於新建的環保設施更要求環保元素、加上造景用花牆及廊道綠化植物，融入花朵環抱的幸福感，讓環保設施成為資源循環利用的典範，成為市民願意親近的好鄰居。