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中市清潔隊環保友善停車場　炮仗花盛開

▲中西東南區清潔隊環保友善停車場炮仗花怒放形成火紅花牆(圖／環保局提供2024.2.5)
▲中西東南區清潔隊環保友善停車場炮仗花怒放形成火紅花牆(圖／環保局提供2024.2.5)

記者柳榮俊/台中報導

台中市環保局中西區及東南區清潔隊利用環中路六段高架橋下閒置空間，設置環保友善停車場；全場採用環保元素材質興建，設置長達300公尺的綠圍籬，種植300株炮仗花，經細心養護，整體綠圍籬生長茂密，綠意盎然，炮仗花怒放形成火紅花牆，喜氣洋洋迎接龍年到來，環保局也藉此祝福市民「福運昌龍」。

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中西區清潔隊長李秋靜表示，中西區及東南區清潔隊服務的市民約33萬5,000人，車輛數逾100輛、隊員人數約400人。過去停車空間較不足，為提升服務效能，111年爭取使用環中路六段高架橋下閒置空間及經費，建置環保友善停車場，全場使用底渣資源化產品585公噸、廢玻璃砂98公噸、環保磚10萬1,000個以及種植灌木1,850株、炮仗花約300株；建置完成後共停放約40部中、小型環保車輛，不僅改善原有閒置空間荒蕪髒亂情形，環保友善停車場設置將近300公尺的綠圍籬，整體綠意盎然的景觀也為市容增添不少風采。


中西區隊班長洪振森表示，該區隊用心維護停車場，每日收班後即由輪值同仁打掃停車場內環境，每周在防撞車輛的防護下，定期由同仁進行停車場外圍綠帶垃圾撿拾、雜草清除及澆灌；在同仁共同努力維護下，停車場不僅內部環境乾淨整潔，外面的綠圍籬及綠帶的植栽生長更日益茂密，看到炮仗花盛開，停車場如掛滿一串串充滿喜氣的炮竹慶賀新年，同仁覺得相當開心。


環保局長陳宏益表示，台中市目前26區清潔隊，由於清潔隊作業場域性質，難免有異味或髒亂等問題，尤其是緊鄰住宅區的清潔隊，環保設施的改善及綠美化更顯重要；因此，環保局要求各區清潔隊應加強環境的管理及綠美化工作，對於新建的環保設施更要求環保元素、加上造景用花牆及廊道綠化植物，融入花朵環抱的幸福感，讓環保設施成為資源循環利用的典範，成為市民願意親近的好鄰居。

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