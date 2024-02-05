NBA／不敢想像！Zion＋LeBron＋AD　美媒曝光湖人、鵜鶘交易包裹

羽球／周天成還有油！泰國羽球公開賽成功奪冠 巴黎奧運續拚突破

▲台灣羽球一哥周天成儘管已不年輕，但仍然在場上持續奮戰。（圖/品牌提供。）
▲台灣羽球一哥周天成儘管已不年輕，但仍然在場上持續奮戰。（圖/品牌提供。）

記者陳品翔/綜合報導

台灣羽球男單一哥周天成，昨（4）日在超級300系列泰國羽球大師賽上，冠軍賽面對新加坡好手駱建佑，最終周天成在三盤大戰中以21:16、6:21、21:16艱辛取勝，奪下生涯第11座超級300系列賽冠軍，「300賽之王」的名號名不虛傳。而現年34歲的周天成，儘管年紀已不輕，但仍是現今羽壇中一名不可忽視的選手，也讓不少球迷讚嘆他的高度自律。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周天成是史上第5位在34歲後，還能闖進世界巡迴賽決賽的男單球員

上個月才滿34歲的周天成，是史上第5位在34歲後，還能闖進世界巡迴賽決賽的男單球員，屬實相當不容易。這次在泰國羽球大師賽上對上新加坡好手駱建佑，過去雙方對戰共6次交手，周天成、駱建佑各取3勝，最近一次雙方交手是在2022年的年終總決賽，當時周天成遭到直落二吞敗。

自曝罹患初期大腸癌，所幸成功復原


而稍早根據媒體報導，周天成在訪問時自曝，去年回台休息時，無意間去進行了健康檢查，發現自己罹患初期大腸癌，雖然在醫生幫助下，很快做了切除手術，癌細胞沒有進一步沒有擴散，最後成功復原。但即使能夠正常訓練，手術後飲食還是會受到控制，並對於心態上還是會帶來影響，周天成能一路奮戰至今，也讓不少球迷感嘆他的高度自律。

巴黎奧運周天成要力拼生涯最佳成績


而今年即將迎來巴黎奧運，或許也將是周天成在奧運的最後一舞。過去周天成在奧運的最好成績是8強，2016里約奧運對決大馬好手李宗偉，以9:21、15:21直落二落敗，東京奧運則是在8強賽遇上中國諶龍，雙方大戰三盤，最終周天成仍飲恨輸球，今年巴黎奧運周天成也要力拼突破，試圖爭取更好成績。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

羽球／周天成曝曾得大腸癌陷低潮！盼泰國大師賽封王能感動更多人

周天成自律堪稱典範！受封「300賽之王」　把球迷調侃打成讚譽

泰國羽球大師賽／周天成奪冠賺近50萬！積分大進補　備戰歐洲賽季

泰國羽球大師賽／周天成本季首冠！2：1擊敗駱建佑　鞏固奧運積分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞