羽球／周天成還有油！泰國羽球公開賽成功奪冠 巴黎奧運續拚突破

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上個月才滿34歲的周天成，是史上第5位在34歲後，還能闖進世界巡迴賽決賽的男單球員，屬實相當不容易。這次在泰國羽球大師賽上對上新加坡好手駱建佑，過去雙方對戰共6次交手，周天成、駱建佑各取3勝，最近一次雙方交手是在2022年的年終總決賽，當時周天成遭到直落二吞敗。
自曝罹患初期大腸癌，所幸成功復原
而稍早根據媒體報導，周天成在訪問時自曝，去年回台休息時，無意間去進行了健康檢查，發現自己罹患初期大腸癌，雖然在醫生幫助下，很快做了切除手術，癌細胞沒有進一步沒有擴散，最後成功復原。但即使能夠正常訓練，手術後飲食還是會受到控制，並對於心態上還是會帶來影響，周天成能一路奮戰至今，也讓不少球迷感嘆他的高度自律。
巴黎奧運周天成要力拼生涯最佳成績
而今年即將迎來巴黎奧運，或許也將是周天成在奧運的最後一舞。過去周天成在奧運的最好成績是8強，2016里約奧運對決大馬好手李宗偉，以9:21、15:21直落二落敗，東京奧運則是在8強賽遇上中國諶龍，雙方大戰三盤，最終周天成仍飲恨輸球，今年巴黎奧運周天成也要力拼突破，試圖爭取更好成績。
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