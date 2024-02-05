星二代親暱貼臉霍建華挨罵「綠茶沒分寸」！林心如在旁目睹
44歲男星霍建華和林心如結婚8年，婚後專心照顧家庭，鮮少出現螢光幕，最近終於復出拍戲，先和劉亦菲合作《玫瑰故事》，接著又和年輕女星李凱馨拍攝《他為什麼依然單身》，讓影迷相當雀躍，沒想到劇組殺青後，李凱馨曬出與霍建華的私人聚會合照，摟肩貼臉相當親密，貼文公開後引起網友反彈，痛批霍建華已經結婚，過度親暱動作非常不合適，狠酸她有一股綠茶味，也有人幫她說話，強調林心如也在現場，不須過度聯想。
記者江芷稜／綜合報導
24歲的李凱馨其實是星二代，父母是新加坡演員、主持人，父母離異後她到北京讀書，15歲就開始拍廣告、微電影，也順利考取北京電影學院表演系，被外界封為「最美藝考生」，新戲殺青後她和霍建華聚會，不僅親暱的額頭互貼，霍建華還將手搭在她的肩上，並刻意握拳避免觸碰到女方私密部位，展現紳士風度，足見相差20歲的兩人交情不錯。
李凱馨在小紅書寫下：「好開心殺青了以後還可以一起聚，謝謝華哥，永遠那麼照顧和疼我這個妹妹，在劇組裡有你的日子真的很快樂！也謝謝Ruby姐（林心如）的熱情招待和認可，好快樂遇見你們。」沒想到這張照片引發眾怒，有網友暗諷「怎麼有股綠茶味」、「這張照片不適合發出來」、「沒有分寸感，讓人不舒服」。
不過，李凱馨的一系列照片證明現場有許多朋友，甚至霍建華的老婆林心如也在旁邊，貼文第二張照片裡她也和林心如親暱靠在一塊，顯然關係不錯，網友幫李凱馨說話，表示「人家老婆都還沒說啥呢」、「有些人管得真寬」、「我服了，沒想到這樣幾張圖也能引起爭議」。
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