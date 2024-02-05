王必勝質疑急發表瘦肉精檢驗結果　中市衛生局長：不公布是瀆職

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曾梓展表示，台中市食安處是獨立的二級機關，台糖昨表示申請覆驗公文已送出，但台中市一直未收到，經查是台糖公司的公文轉換器沒打開，台糖今早以傳真方式送公文，已經完成法定流程。
食安處長傅瓊慧今（5）日在記者會報告事件處理流程，食安處於1月15日到19日，在全市各賣場採樣40件肉品、其中國軍台中福利站抽樣2件序號不同的台糖肉品，梅花豬是去年6月在屏東分裝，另一件小排沒有驗出異常。
食安處實驗室在22和23日進行前處理、24日驗出梅花肉片異常；26日到31日進行複驗；2月1日下午啟動異常通報、2月2日下午公佈結果。傅瓊慧說，1日便到國軍福利站了解是否還有同批貨品，但這批肉品已經售完；2日到上游廠商稽查也沒同批號產品，同日函文源頭廠商和台南市、屏東縣衛生局進行問題產品查驗、台南市衛生局告知這批梅花肉有372公斤，目前庫存11.7公斤。
曾梓展說，食安處依據衛福部的基本規範規定，以公告方法、建議方法取樣3次做了6次檢驗，反覆檢驗、確認結果才出具檢驗報告書。對於王必勝質疑「急著公布」，曾梓展強調民眾有知的權益，依據《台中市食安自治條例》第8條規定，食品一旦檢出異常數據，主管機關判定完成後可公佈周知。
曾梓展說，站在食安主管單位立場，及時公佈異常情況、馬上通知下架，讓相關單位能儘快做後續查證與處理，是最好的方式。他強調「台中市政府沒有能力查證瘦肉精源頭在哪，但相信農民都非常守法，希望這是偶發單一事件，因此完整呈現檢驗數據給市民，請大家留意食安。」他表示很清楚官方公佈將牽涉很廣，「我們很慎重，不會隨便公告」。
對於外界質疑檢驗過程是否標準品受到污染、數值偏低等，傅瓊慧表示，標準品是21種瘦肉精的混合，如果有污染，不會只有單一瘦肉精西布特羅每次都出現峰值，3次檢驗中，第一次數值是0.015ppm、第二次0.002、第三次0.003，「0.002ppm是最後結論」。
對於衛福部和台中市食安處的化驗結果不同，外界質疑樣品雖是同批但豬隻不同，可能產生代謝差異，不能「以此類推」各自的檢驗結果有誤。農業局長張敬昌表示，每隻豬只產出幾公斤梅花肉，依肉品切口情形判斷，台中市食安採樣的是同一隻豬的梅花肉，但無法判斷後來回收的庫存貨，也屬於同一隻豬。