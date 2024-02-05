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王必勝質疑急發表瘦肉精檢驗結果　中市衛生局長：不公布是瀆職

▲台中市衛生局長曾梓展（右二）強調，很清楚官方公佈結果將牽涉很廣，「我們很慎重，不會隨便公告」。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.05）
▲台中市衛生局長曾梓展（右二）強調，很清楚官方公佈結果將牽涉很廣，「我們很慎重，不會隨便公告」。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.05）

記者顏幸如／台中報導

台中市檢出台糖安心豚含瘦肉精西布特羅，引起消費者震驚，衛福部次長王必勝公開質疑中市府急於公布的理由。台中市衛生局長曾梓展指出，該樣品10天內取樣3次、檢驗6次，數據都異常，為維護民眾知的權益，依據《台中市食安自治條例》規定公佈周知，「如果不公布就是公務員瀆職」。對於衛福部和台中市食安處檢驗結果不同，台中市農業局長張敬昌表示，雙方檢驗的是同一批號，但是否來自同一隻豬，目前不做臆測。

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曾梓展表示，台中市食安處擁有六都唯一的標準實驗室，每年通過中央食藥署、財團法人全國認證基金會的雙重認證，液相層析串連質譜儀只使用2年；受檢的台糖安心豚梅花豬肉片，之前已採樣3次、檢驗6次，目前檢體還夠分成兩份，今天將由食安處人員帶著公文和一份檢體親送衛福部，並在場觀摩檢驗，了解中央的檢驗方式是否和地方不同；另一份暫定明天會同申請複驗的台糖公司、中央主管機關、第三公正單位，在台中啟動複驗機制，最快的話後天結果可以出爐。

▲台中市食安處長傅瓊慧說明檢驗處理流程。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.05）
▲台中市食安處長傅瓊慧說明檢驗處理流程。（圖／記者顏幸如攝，2024.02.05）
曾梓展表示，台中市食安處是獨立的二級機關，台糖昨表示申請覆驗公文已送出，但台中市一直未收到，經查是台糖公司的公文轉換器沒打開，台糖今早以傳真方式送公文，已經完成法定流程。

食安處長傅瓊慧今（5）日在記者會報告事件處理流程，食安處於1月15日到19日，在全市各賣場採樣40件肉品、其中國軍台中福利站抽樣2件序號不同的台糖肉品，梅花豬是去年6月在屏東分裝，另一件小排沒有驗出異常。

食安處實驗室在22和23日進行前處理、24日驗出梅花肉片異常；26日到31日進行複驗；2月1日下午啟動異常通報、2月2日下午公佈結果。傅瓊慧說，1日便到國軍福利站了解是否還有同批貨品，但這批肉品已經售完；2日到上游廠商稽查也沒同批號產品，同日函文源頭廠商和台南市、屏東縣衛生局進行問題產品查驗、台南市衛生局告知這批梅花肉有372公斤，目前庫存11.7公斤。

▲台中市食安處3度檢驗瘦肉精含量，僅西布特羅出現峰值（右圖表）。（圖／台中市政府提供，2024.02.05）
▲台中市食安處3度檢驗瘦肉精含量，僅西布特羅出現峰值（右圖表）。（圖／台中市政府提供，2024.02.05）
曾梓展說，食安處依據衛福部的基本規範規定，以公告方法、建議方法取樣3次做了6次檢驗，反覆檢驗、確認結果才出具檢驗報告書。對於王必勝質疑「急著公布」，曾梓展強調民眾有知的權益，依據《台中市食安自治條例》第8條規定，食品一旦檢出異常數據，主管機關判定完成後可公佈周知。

曾梓展說，站在食安主管單位立場，及時公佈異常情況、馬上通知下架，讓相關單位能儘快做後續查證與處理，是最好的方式。他強調「台中市政府沒有能力查證瘦肉精源頭在哪，但相信農民都非常守法，希望這是偶發單一事件，因此完整呈現檢驗數據給市民，請大家留意食安。」他表示很清楚官方公佈將牽涉很廣，「我們很慎重，不會隨便公告」。

對於外界質疑檢驗過程是否標準品受到污染、數值偏低等，傅瓊慧表示，標準品是21種瘦肉精的混合，如果有污染，不會只有單一瘦肉精西布特羅每次都出現峰值，3次檢驗中，第一次數值是0.015ppm、第二次0.002、第三次0.003，「0.002ppm是最後結論」。

▲台中市食安處公布的瘦肉精含量，是3次檢驗中的最低值。（圖／台中市政府提供，2024.02.05）
▲台中市食安處公布的瘦肉精含量，是3次檢驗中的最低值。（圖／台中市政府提供，2024.02.05）
對於衛福部和台中市食安處的化驗結果不同，外界質疑樣品雖是同批但豬隻不同，可能產生代謝差異，不能「以此類推」各自的檢驗結果有誤。農業局長張敬昌表示，每隻豬只產出幾公斤梅花肉，依肉品切口情形判斷，台中市食安採樣的是同一隻豬的梅花肉，但無法判斷後來回收的庫存貨，也屬於同一隻豬。

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