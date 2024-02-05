特企／士林扶輪持續送愛　表揚12位罕病家庭照顧者

特企／富邦人壽2024校園人才培育銜接計畫　科技輔助招募作業

▲富邦人壽持續開辦「校園人才培育銜接計畫」。（圖／品牌提供）
▲富邦人壽持續開辦「校園人才培育銜接計畫」。（圖／品牌提供）

本報訊

科技協作也能應用在人才招募作業！根據調查顯示，AI技術導入約可省下67%作業時間，同時也可降低決策過程可能帶來的偏見，創造友善且高效率的求職體驗。富邦人壽多年來開辦「校園人才培育銜接計畫」，每年平均有超過百名學生加入實習，2024年實習生計畫正式啟動，並導入HRDA雲端智慧面試系統，讓面試同學免於舟車勞頓，更可以大幅節省招募時間及流程。

富邦人壽總經理陳世岳表示，「人才永續」是企業經營的重要關鍵，富邦人壽長期致力人才育成，積極培育跨領域人才，鼓勵協作與經驗傳承，年平均有高達三成的實習生轉為正職，持續開辦創新多元的專業課程，加強實務訓練、形塑風險控管與公平待客之工作意識，期待學子在實習之中能夠學以致用，打造畢業生就業即戰力，無縫接軌職場。

富邦人壽「校園人才培育銜接計畫」2024將邁入第九年，預計將招募近百名實習同學，為提升招募效率，首度導入「HRDA雲端智慧面試系統」，讓參與面試的同學可以不受時間、地點的限制，又能節省交通成本，透過「AI面試官」招募初篩，讓公司對應徵者有初步認識後，在真人面試的有限時間內，可以更深入了解應徵者的專業能力與工作觀，大幅縮短了招聘、選人、用人的時間與流程。

未曾接觸保險領域的同學不必擔心，富邦人壽提供完整的「新人學習旅程」，幫助同學在保險價值、公司文化、保險法令、職場技能各方面有完整的瞭解並能快速提升相關知識與技能。在實習單位裡，也會安排專屬的師傅，提供工作、生活、人際與職涯上的協助，協助實習生在短期內適應環境，發揮自身所長。

加入2023校園人才培育銜接計畫的德明財經科技大學-洪同學說：「進到大企業體系體驗職場的經驗難能可貴，且富邦人壽會為每位實習生安排師傅，幫助同學快速融入職場文化，學會用正確有效的方法、主動積極的態度在職場中學習，在豐碩經驗的前輩帶領下，同學也能多方探索不同的工作內容與類型，從過程中為自己畫出職涯藍圖。」

「2024校園人才培育銜接計畫」之實習方案有三種類型，包括全年度職場實習、暑期實習及學分實習，下半年專業領域以銀保通路、資訊服務為主，有興趣者可至104人力銀行完成履歷投遞，通過履歷審查者，將依順序安排後續甄選程序，招募小組亦會以Email通知應徵者每一階段的甄選結果，歡迎有志夥伴把握成就自我的好機會，詳情請至富邦人壽實習官網「遇見未來．富邦實習」查閱。

我是廣告 請繼續往下閱讀

特企／情人節甜蜜寵粉！高爾宣OSN擔任CupiCho一日店長 

第14屆國泰世華旭村盃足球賽百場熱血切磋　劃下美好句點

特企／婕樂纖再創保健榮耀　纖飄錠摘下第二個健字號

特企／臺中國家歌劇院農曆春節主題活動「藝」起迎新年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞