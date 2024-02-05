NBA／Rivers執教4場吞3敗！末節被灌40分逆轉　公鹿108:123輸爵士

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本場比賽字母哥（Giannis Antetokounmpo）和Bobby Portis兩人在前半場表現亮眼，再加上爵士外線底角命中率不佳，讓公鹿持續保持在二位數領先進入決勝節。
然而進入第四節後，輪到公鹿隊外線手感冰冷，單節全隊12投2中，只拿下12分，爵士趁勢搶攻內線，在油漆區內共16投10中，外線出手9投5中，瞬間灌入40分，最終以123：108逆轉爵士，也讓爵士終止近期3連敗。
Doc Rivers也在公鹿本場輸球後，吞下執教4場內的第3敗，前教練Adrian Griffin在被開除之前所寫下的紀錄為30勝13敗，位居東部第2。但值得一提的是，本季兩隊第一次交手，爵士也同樣以132：116擊敗公鹿。
兩隊球員表現
字母哥拿下全場最高33分，抓下7籃板，傳出13次助攻，Bobby Portis則拿下全隊次高的27分，貢獻7籃板外加3抄截。但球隊另一球星，「小李」Damian Lillard手感冰冷，全場18投僅5中，拿下慘澹的12分，並有3次失誤。
爵士隊的表現則相當平均，本季發揮穩定的Lauri Markkanen拿下21分、3籃板、2助攻，包含5記三分球，John Collins則攻下15分、10籃板、2助攻，繳出「Double Double」的表現。
公鹿本場板凳選手拿下共14分，而爵士隊則是驚人的55分，新秀Keyonte George從板凳出發上場24分鐘，爆砍19分，額外還抓下10籃板，是奪勝關鍵之一。
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