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NBA／Rivers執教4場吞3敗！末節被灌40分逆轉　公鹿108:123輸爵士

▲Doc Rivers吞下執教公鹿4場後的第3敗，末節被爵士灌40分逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲Doc Rivers吞下執教公鹿4場後的第3敗，末節被爵士灌40分逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

在「老河流」Doc Rivers走馬上任後，密爾瓦基公鹿分別敗給丹佛金塊，還有西區倒數第2名的波特蘭拓荒者，今（5）日再敗給猶他爵士，吞下執教後的第3敗，唯一贏下的只有對上獨行俠的比賽。本場比賽公鹿在進入第四節前還有12分領先，但在末節遭到爵士單節灌入40分，最終以108:123輸掉比賽。

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公鹿對上爵士比賽進程

本場比賽字母哥（Giannis Antetokounmpo）和Bobby Portis兩人在前半場表現亮眼，再加上爵士外線底角命中率不佳，讓公鹿持續保持在二位數領先進入決勝節。

然而進入第四節後，輪到公鹿隊外線手感冰冷，單節全隊12投2中，只拿下12分，爵士趁勢搶攻內線，在油漆區內共16投10中，外線出手9投5中，瞬間灌入40分，最終以123：108逆轉爵士，也讓爵士終止近期3連敗。

Doc Rivers也在公鹿本場輸球後，吞下執教4場內的第3敗，前教練Adrian Griffin在被開除之前所寫下的紀錄為30勝13敗，位居東部第2。但值得一提的是，本季兩隊第一次交手，爵士也同樣以132：116擊敗公鹿。

兩隊球員表現

字母哥拿下全場最高33分，抓下7籃板，傳出13次助攻，Bobby Portis則拿下全隊次高的27分，貢獻7籃板外加3抄截。但球隊另一球星，「小李」Damian  Lillard手感冰冷，全場18投僅5中，拿下慘澹的12分，並有3次失誤。

▲公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo拿下33分13助攻，仍敗給爵士。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo拿下33分13助攻，仍敗給爵士。（圖／美聯社／達志影像）
爵士隊的表現則相當平均，本季發揮穩定的Lauri Markkanen拿下21分、3籃板、2助攻，包含5記三分球，John Collins則攻下15分、10籃板、2助攻，繳出「Double Double」的表現。

公鹿本場板凳選手拿下共14分，而爵士隊則是驚人的55分，新秀Keyonte George從板凳出發上場24分鐘，爆砍19分，額外還抓下10籃板，是奪勝關鍵之一。

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