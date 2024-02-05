逼童穿女裝、吃發霉麵包 園長虐童7年判2年4月定讞
台北市某知名美語教學機構9年前遭前台北市議員童仲彥踢爆，幼稚園負責人林姓女子與老師長期虐童，對孩子施以「十大酷刑」，造成孩童罹患創傷後壓力症候群。最高法院維持二審見解，駁回上訴，將林女判處2年4月定讞。
記者潘千詩／台北報導
起訴指出，梁童自2006年滿2歲起，即在該幼稚園就讀，直到2014年1月小學三年級上學期結束為止。檢方查出，林女與老師等3人的施虐手法，包括：冬天將梁童壓到裝冰塊的垃圾桶裡、用酒精噴眼睛、拔睫毛、抓腳踝摔斷腿、逼跨椅懸空苦撐、逼吃發霉麵包、扮女裝、禁喝水吃飯上廁所等。
一審將林女判處3年10月，另2名老師則判處6月，可易科罰金。全案僅林女上訴。
二審認為，梁童部分傷勢無法證明由林女造成，另考量林女願意賠償20萬元，但金額未達成一致，至今未能彌補損害，因此撤銷改判2年4月，最高法院駁回上訴定讞。
※【NOWnews 今日新聞
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