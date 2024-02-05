葛萊美獎／席琳狄翁驚喜現身頒獎！全場起立歡呼 宣告「回來了」
第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於今（5）日一早（台灣時間）在加州洛杉磯舉辦，先前因為身體不適消失在螢光幕前一段時間的席琳狄翁（Céline Dion），驚喜壓軸登台，擔任「年度專輯」的頒獎人，該獎項由泰勒絲奪下，而在席琳狄翁一現身時，全場立即起立歡呼傳奇歌手的歸來。
記者吳雨婕／綜合報導
席琳狄翁出現在舞台上時，全場起立歡呼，在頒獎前，她正式宣告：「我已經回來了！」接著表示，很開心能夠來到這裡，「我是發自內心這樣想。」也提到葛萊美獎的入圍者一定都很享受這場盛會，一段話再度引起全場拍手、歡呼，「這裡給我極大的喜悅。」席琳狄翁直言：「那些在葛萊美獎上獲得足夠幸福的人，絕不能認為音樂給我們的生活與世界各地的人們，帶來巨大的愛及歡樂，是理所當然的。」
席琳狄翁先前被診斷出罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，直到近期才回到幕前，去年11月還與家人一起現身拉斯維加斯看曲棍球比賽。席琳狄翁今天現身，氣色可以說是非常好，頂著短髮，臉頰比起以前豐腴許多，穿著駝色大衣，裡頭是白色褲裝，充滿幹練感。
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