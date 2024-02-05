一片歌手演過《玫瑰瞳鈴眼》！53歲依然美麗　老公竟是天團偶像

葛萊美獎／席琳狄翁驚喜現身頒獎！全場起立歡呼　宣告「回來了」

▲席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人，全場一見到她，立刻起立歡呼。（圖／美聯社／達志影像）
▲席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人，全場一見到她，立刻起立歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳雨婕／綜合報導

第66屆葛萊美獎頒獎典禮（66th Annual Grammy Awards）於今（5）日一早（台灣時間）在加州洛杉磯舉辦，先前因為身體不適消失在螢光幕前一段時間的席琳狄翁（Céline Dion），驚喜壓軸登台，擔任「年度專輯」的頒獎人，該獎項由泰勒絲奪下，而在席琳狄翁一現身時，全場立即起立歡呼傳奇歌手的歸來。

我是廣告 請繼續往下閱讀
席琳狄翁出現在舞台上時，全場起立歡呼，在頒獎前，她正式宣告：「我已經回來了！」接著表示，很開心能夠來到這裡，「我是發自內心這樣想。」也提到葛萊美獎的入圍者一定都很享受這場盛會，一段話再度引起全場拍手、歡呼，「這裡給我極大的喜悅。」席琳狄翁直言：「那些在葛萊美獎上獲得足夠幸福的人，絕不能認為音樂給我們的生活與世界各地的人們，帶來巨大的愛及歡樂，是理所當然的。」

▲席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人。（圖／美聯社／達志影像）
▲▼席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人。（圖／美聯社／達志影像）
▲席琳狄翁驚喜現身葛萊美獎，擔任「年度專輯」的頒獎人。（圖／美聯社／達志影像）
 
席琳狄翁先前被診斷出罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，直到近期才回到幕前，去年11月還與家人一起現身拉斯維加斯看曲棍球比賽。席琳狄翁今天現身，氣色可以說是非常好，頂著短髮，臉頰比起以前豐腴許多，穿著駝色大衣，裡頭是白色褲裝，充滿幹練感。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

葛萊美獎／麥莉希拉再摘大獎！奪年度唱片　自爆「忘記穿內褲」

葛萊美獎／怪奇比莉《芭比》原聲帶奪年度歌曲！嚇到台上爆粗口

葛萊美獎／泰勒絲奪「最佳流行演唱專輯」！上台無預警拋重磅喜訊

葛萊美獎／饒舌歌手麥克瑞德奪3大獎！下一秒遭警方上銬帶離

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞