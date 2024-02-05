一片歌手演過《玫瑰瞳鈴眼》！53歲依然美麗　老公竟是天團偶像

蔡依林姊姊曬母女3人合照！姊妹倆美貌神複製媽媽　凍齡模樣曝光

▲蔡依林（右）的姊姊蔡旻紋（左）曬出母女3人的合照，姊妹倆的凍齡美貌神複製媽媽。（圖／蔡旻紋IG）
▲蔡依林（右）的姊姊蔡旻紋（左）曬出母女3人的合照，姊妹倆的凍齡美貌神複製媽媽。（圖／蔡旻紋IG）

記者薛羽彤／綜合報導

43歲亞洲流行天后蔡依林（Jolin）出道超過24年，擁有〈舞孃〉、〈怪美的〉、〈玫瑰少年〉、〈倒帶〉等代表歌曲。蔡依林跟媽媽、姊姊感情好，時常會PO出與家人出遊的照片。近日蔡依林姊姊蔡旻紋迎來45歲生日，蔡旻紋曝光母女3人的合照，只見3人五官完全神複製，再次掀起熱議。

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▲微博上出現蔡依林答應參加《乘風破浪的姐姐》第5季的消息。（圖／蔡依林臉書）
▲蔡依林一點也看不出已43歲。（圖／蔡依林臉書）
蔡依林唯一的手足就是姊姊蔡旻紋，蔡依林也時常分享與姊姊及外甥的照片，看的出來姊妹倆感情相當好。蔡旻紋近日在IG上PO出母女3人的合照，本月1日她迎來45歲生日，畫面中擺著兩個蛋糕，她表示「有一個水瓶座的媽媽跟一個處女座的妹妹，GOD DAMN GOOD，YAH」，照片中媽媽開心被兩個女兒簇擁，3人凍齡的外貌，吸引網友目光。

▲蔡依林跟姊姊蔡旻紋感情很好。（圖／蔡旻紋IG）
▲蔡依林跟姊姊蔡旻紋感情很好。（圖／蔡旻紋IG）
蔡依林媽媽保養得宜，兩姊妹五官完美複製媽媽美貌，蔡旻紋將頭髮綁成辮子造型，增添幾分稚嫩感；蔡依林嘟著嘴拍照，一點也看不出已43歲，少女感十足。母女3人凍齡的美貌令人驚豔，網友們紛紛表示，「兩個幸福的姐妹」、「我也覺得有個處女座的偶像feel damn good，姐姐生日快樂」。

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