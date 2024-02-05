台糖瘦肉精鬧烏龍？食藥署擴大抽驗結果出爐！3項檢體「未檢出」
台糖的國產梅花豬肉片日前遭檢出有微量乙型受體素（俗稱瘦肉精）「西布特羅」殘留0.002 ppm，並由台中市食品藥物安全處公布。衛福部食藥署表示，署方檢驗農業部由台糖公司送驗的2件檢體、以及1項南區管理中心與台南市衛生局的抽驗檢體，都呈現「未檢出」，且3項檢體的豬隻來源場、屠宰場等都與當初台中市檢驗的品項相同。不過，副署長王德原強調，食藥署僅就檢驗結果進行說明，仍無法斷定是否為烏龍事件。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，農業部函文由台糖公司於2月4日送驗2件台糖監製之梅花肉片檢體，食藥署南區管理中心與台南市政府衛生局於2月4日至全聯台南北安分公司抽樣台糖監製的梅花肉片檢體1件，3件產品與台中市食品藥物安全處檢驗的梅花肉片均為同一批，依其包裝上之QRcode碼顯示同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝。
對於檢驗結果，食藥署表示，以衛福部公告檢驗方法「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析（MOHWV0041.05）」進行21項乙型受體素（含西布特羅，Cimbuterol）檢驗，結果均未檢出。
然而，這樣的結果是否足以證實本次事件其實是烏龍案件？王德原對《NOWnews今日新聞》強調，這次3項檢體的檢驗屬於「擴大抽驗」，食藥署也僅是針對結果、依照事實進行說明，目前仍無法斷言事件是否屬於烏龍事件，各部會在行政院指示下，也將持續加強豬肉的用藥安全檢測。
王德原也表示，這次「擴大抽驗」與台糖公司主動申請「複驗」不同，依據《食品安全衛生管理法》第39條規定，台糖公司仍可在接到不合格通知的15日內，向原抽驗之機關（構）申請複驗；受理抽驗之機關（構）應於3日內進行複驗。