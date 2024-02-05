全公司只有她沒年終獎金！行政妹「1舉動」犯大忌：年尾不該開口

一位於工廠任職的行政妹，在論壇Dcard上分享，公司在近期發了年終，但做了7個月的她，卻成為全公司唯一沒領到年終獎金的人，「比我晚入職的人都有領到」，更殘忍的是，公司頒發年終還是用唱名發單子的方式，原PO從頭到尾呆坐在下面，感覺就像是當眾被狠狠打了一巴掌。
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最後原PO心裡也有了底，就是她曾在11月底提過離職，因為調薪遲遲沒有結果，但卻被公司主管慰留下來，「結果卻發生了年終這一齣，然後主管還在其他同事面前發單子，只有我沒有叫到名字，真的感覺活生生的被羞辱跟洗臉」。
此番遭遇，也讓原PO去意更堅決「第一次遇到這樣的公司，好好的學習到了，之後絕對不會在年底提離職」。遭遇曝光後，也立刻讓不少網友感慨「年終還會被略過，這我還頭一次見，連給個幾千塊意思意思都沒有，真的快逃」、「是我現在立刻提離職，特休都給他休下去，好好的去過年」、「不需要替公司想太多，都唱名只有妳沒有…就很明顯打臉，就離開吧！下一個會更好」、「一月底就要拿年終，別沉不住氣提離職阿，就算被慰留也不應該留下來」、「我也是12月提離職，被主管用人情壓力留下來幫忙到2月底，說還可以領績效獎金多好～結果1/31開獎，獎金被打了超低、超低的折數」。