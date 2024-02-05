轟王必勝失言 廖偉翔：瘦肉精多寡非重點、食品安全應採最高標準
衛福部次長王必勝昨日表示，台中市政府檢出0.002ppm的瘦肉精西布特羅，但此檢驗值實在非常低，應審慎調查後再公布。國民黨新科立委廖偉翔今痛批，西布特羅依法為「不得檢出」，數據多寡不是重點，難道要等同批商品通通被國人吃下肚，公布與不公布又有何區別？
記者顏幸如／台中報導
廖偉翔指出，衛福部稱定量限界LOQ是0.001ppm，0.002ppm顯然已違反標準，更何況「動物用藥殘留標準」第3條的規定是「不得檢出」，也就是連0.001ppm都不能有，食品安全必須採最高標準，王必勝竟稱0.002ppm的檢驗值非常低，甚至要中市府審慎調查，等15天後再公布。他質問，若等15天後才公布，同批商品早就被國人吃下肚，公布與不公布又有何區別？
台中市政府今（5）日在記者會澄清，這批安心豚冷凍梅花肉是去年6月屠宰、保存期限到今年6月。3次檢驗中的最高數值是0.015ppm，為定量限界的15倍，稱不上「檢驗值非常低」，但為審慎起見，決定以最低數值0.002ppm作為對外公佈的數據。
廖偉翔表示，上一屆民進黨挾人數優勢封殺校園食安法，引發無數民團與家長憤怒，為人父母者，沒人能忍受讓孩子吃到有含瘦肉精的製品，如今又發生瘦肉精相關的食安問題，修法勢在必行。他將提出「學校衛生法」及「食品安全衛生管理法」等法律修正案，呼籲民進黨立委高抬貴手，為了孩子的健康不要再阻擋修法，同時也歡迎綠營立委連署他的修法提案，一起捍衛國人健康。