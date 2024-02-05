NBA／Smart重返波士頓！好友Tatum致意　塞爾提克131:91擊敗灰熊

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本場比賽塞爾提克二當家Jaylen Brown因傷高掛免戰牌，灰熊陣中則是傷兵更多，有高達13人在傷兵名單，導致今天只有8名球員能夠上場，其中包括在波士頓待了近10年、休賽季在三方交易中來到灰熊的「聰明哥」Marcus Smart，也因右手無名指傷勢無法出賽。戰力有明顯差距的情況之下，綠衫軍打得輕鬆寫意，第二節比賽開始拉開差距，末節主力球員也提早下班，幾乎派上全板凳球員上場，最後塞爾提克以40分之差大勝收下勝利。
主場球迷也在比賽時，對昔日隊魂Marcus Smart表達感激之情，塞爾提克也準備致敬影片，表揚這位過去不但在場上有所貢獻、在當地公益也付出眾多心血的球員。賽後在談到Marcus Smart在交易後首度回到波士頓時，塞爾提克總教練Joe Mazzulla說到：「Smart的為人將永遠烙印在波士頓這座城市中，他為社區和球隊所做的一切，都起到了相當重要的帶頭作用。」
至於綠衫軍頭號球星Jayson Tatum也對昔日隊友有著相當高的評價，Tatum說到：「很高興今天能夠看到Smart今天在這裡受到的待遇，他在這裡十年，他曾是這支球隊的心臟和靈魂。球迷們今天向他送上了愛意和敬意，他真的值得這一切。」
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