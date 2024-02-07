中市公車服務春節不打烊　走春出遊好方便

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交通局長葉昭甫表示，春節連假期間為讓公車駕駛員也可與家人團聚過節，提醒民眾搭公車時注意班次稍作調整，市區公車於2月8日調整為假日班表行駛，2月9日(除夕)全日班次調整減半，2月10日(初一)至14日(初五)期間，將調整發車班次，首、末班車皆維持假日時刻發車，2月15日(初六)起全面恢復原服務班次。
交通局指出，部分行經風景遊憩區、鐵公路重要場站的市區公車路線，將會視乘車人潮機動加開班次服務，透過公車班次的增加以減少民眾等車時間，便利民眾於春節期間搭乘大眾運輸工具出遊，有效改善春節期間熱門景點的聯外與周邊道路交通壅塞等問題。
此外，為便利春節連假民眾返鄉需求，交通部公路局在春節連假期間推出多項公共運輸優惠措施，自2月7日0時起至2月14日24時止，搭乘國道客運、台灣高鐵或台鐵後，轉乘在地公路客運或市區客運，可享基本里程(8公里)免費優惠，以吸引民眾搭乘，促進交通更順暢，民眾如須進一步了解詳情，請至公路局網站查詢。
葉昭甫表示，民眾在春節連假期間紛安排出遊、餐敘、逛街、走訪風景區等活動，因應春節人流車潮大為增加，請多多搭乘公車等大眾運輸工具，不必擔心開車還要找停車位的問題，台中市民持交通卡搭公車，可專享「雙十公車」優惠，市民搭公車10公里免費，車程超過10公里，車資上限僅10元，方便實惠又能節省交通費。
交通局呼籲，民眾出門前可利用台中市公車動態資訊網頁或「台中公車」APP即時掌握班車資訊，也可至各客運公司網頁查詢。春節期間搭乘公車時，歡迎向辛勞的駕駛朋友們說聲謝謝。