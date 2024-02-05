名家論壇》膝關節／夠瘋夠鬧！《還錢》賀歲片學分都「All Pass」

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但竊賊主題類型的公式就是在行騙之餘，要真的能騙倒觀眾，前面的佈局都是為了堆疊片尾高潮煙火。整部戲建立眾人背景頗具心思，主腦策劃陳柏霖擅長沙盤推演，刻意設計能在腦海裡推演多套劇本，再分析戰力確定要執行哪一個策略，這段設計相當有娛樂效果。
過去擅長演反派的「壞人臉」李銘忠這次變成女兒傻瓜，各種反差萌都能讓你哭笑不得。林哲熹前半段刻意嚴肅臭臉，最後與陳柏霖那段假戲假做的BL男男情節噴飯效果滿分，幾乎使觀眾無法正經聆聽「新不了情」，就知道威力可見一班。
蔡凡熙飾演碎嘴駭客，看起來很投入這種傻頭傻腦的角色，全場最愛講莫名其妙的冷笑話，其實就是為了最後安排愛情段落合理節奏。
本片最大功臣算是開口就讓人翻白眼的吳慷仁，一口假ABC怪腔怪調台詞讓觀眾聽到就生氣！而且他飾演銀行高階負責人，推廣虛擬貨幣又熱愛做慈善，內心則是一肚子壞水。完全驗證為富不仁的基本公式，但他實在演得太好笑了，觀眾很難真正討厭他。
王鼎霖惡搞滿點的劇本確實是瞎鬧有趣，該諷刺到一點點社會現象也盡量做足機會。包括片中還要討論ME騷擾議題、貧富不均。透過賀歲喜劇片這樣的風格，也能讓觀眾順利消化。
不過，前半段演員們很明顯還沒有很適應這種非典型的喜劇演法，大概只有吳慷仁跟李銘忠比較進入狀況。隨著後面節奏慢慢推演，前面部分比較鬆散的節奏，也能在最後10分鐘全部串聯出其不意的高潮反轉。幾段分身互換之後的趣味，才正式彰顯了出來。
主戲胡鬧逗趣，其實支線幾條莫名其妙的情節也恰如其分地引爆笑彈。如高英軒被「複製分身」、大飛透過Siri查詢老闆到底說了啥怪腔怪調的英文，都能適切地讓觀眾得到意外效果。
整體來說，《還錢》在前段時間疫情辛苦環境下拍完，成為今年少數的賀歲國片代表之一（還有《小子》），對於國片演員們來說，能放下包袱，盡情惡搞噴飯橋段，一本正經講幹話的本領，確實需要海量喜劇磨練大家的尺度/恥度。《還錢》娛樂盡興，歡樂走出戲院就是功德圓滿。
●作者：膝關節／影評人
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