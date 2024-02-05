台股封關兔年跳高高！全年漲3164點、漲幅21% 神盾集團好Drama
台北股市今（5）日兔年封關，大盤開低走高，早盤一度失守萬八，但盤中拉抬，終場漲36.14點，收在18096點，漲幅0.2%，成交金額新台幣3159億元。算算兔年全年上漲逾3164點、幅度超過21%。而今日台積電領軍AI股走高，神盾集團卻多重挫，其中安國漲停與跌停僅一瞬間。另外，高價股創意因遭到外資降評，今日股價重挫跌停，收在1435元。
記者許家禎／台北報導
回顧台股虎年走勢，雖年初仍位居萬八附近高點，但隨後因俄烏戰爭爆發、全球通膨高漲、聯準會升息緊縮資金等影響，致市場恐慌氛圍拖累科技股走勢，台股一度來到萬三以下。
而今日台股兔年封關，加權指數終場收在18096，相較虎年封關14932點，算算兔年漲了3164點，漲幅21.1%。今日台股開低走高，台積電穩盤、領軍AI概念股，大盤步步走高，台積電終場漲11元，收在646元，漲幅1.7%。AI股紅通通，高力、緯創、世芯漲3到4%，英業達小漲、廣達漲0.7%、技嘉漲1%以上。
由於安國融券在2月15日開紅盤日當天為最後回補日，因此安國早盤飆漲停後出現獲利調節賣壓，股價從漲停殺至跌停184元，漲停跟跌停僅一瞬間，連帶影響神盾、安格、芯鼎同集團股票同步跳水，終場安國、神盾、安格、芯鼎通通殺到跌停。