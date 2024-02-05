屬龍果然財運旺！彰化婦人刮出今年首個頭獎2000萬元
台灣彩券公司今（2024）年龍年推出的春節限量「2000萬超級紅包」，頭獎2000萬元共有8個機會，結果首個頭獎已在彰化被刮出。根據台灣彩券公司透露，中獎人是住在彰化生肖屬龍的婦人，隨手挑了幾張刮刮樂帶回家刮，想不到第一次買面額2000元的刮刮樂就幸運刮中頭獎2000萬元，中獎人領獎時表示，應該是平常虔誠的拜佛所以觀音佛祖庇佑，領完獎打算去廟裡拜拜謝神，也打算把獎金拿來買房子。
記者顏真真／台北報導
每年農曆春節限量2千元刮刮樂因頭獎高達2000萬元，幾乎都銷售一空，今年春節限量的「2000萬超級紅包」也已開賣，由於百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，其中頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，而首個頭獎2000萬元也在彰化被刮出。
台彩今日透露，刮中首個頭獎2000萬元的是位住在彰化生肖屬龍的婦人，過去偶爾會買彩券，但是從來沒有買過面額兩千元的刮刮樂，今年看到「2000萬超級紅包」的廣告覺得很吸引人，臨時起意決定順路前往位於彰員路的「鴻道公益彩券行」購買。
不過，這名中獎人並沒有現場刮，而是隨手挑了幾張刮刮樂帶回家刮，只是沒想到她第一次買面額兩千元的刮刮樂就幸運刮中頭獎2000萬元，中獎人領獎時表示應該是平常虔誠的拜佛所以觀音佛祖庇佑，領完獎打算去廟裡拜拜謝神，也打算把獎金拿來買房子。