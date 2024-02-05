2024過年紅包行情！父母小孩包多少、金額數字禁忌、換新鈔攻略

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◾祖父祖母、外公外婆：3600元、6000元、6600元以上
◾父母、公婆：3600元、6600元、1萬2000元以上
◾自己小孩：1200元、2000元
◾親戚小孩：600元、1200元
◾鄰居／同事小孩：不包：200元、600元
◾毛小孩：罐頭、零食
🟡小孩紅包金額（長輩包給晚輩）
給自己小孩的紅包，金額差距較大，建議可視年齡細分。
◾國小以下：600元、800元、1200元
◾國中、高中：1200元、1600元、2000元、2600元
◾大學：2000元、2800元、3200元、3600元
通常長輩包給晚輩的紅包金額，落在600元至3600元。若是大家庭之間互包給親戚小孩，建議事先講好，以免有些人在意小孩少「賠本」，像是自己3個小孩各收到1200元，包給對方獨生子3600元。若不在意「回收」，且小孩年紀大、懂事了，大人也建議先取得共識，避免小孩現場互相比較，因為金額落差太大心理不平衡。
🟡晚輩包紅包給長輩
民間習俗認為，給長輩的紅包要一年比一年多，或至少「持平」，就是不能比去年少。至於晚輩該包多少給長輩，並沒有硬性規定。像是剛出社會包紅包，可從3600元起，一般人大多是6000元起跳，若是年收豐厚，萬元大紅包也有人出手，心意最重要，量力而為。
🟡拜年遇到鄰居朋友小孩怎麼包（交情少）
紅包金額端看個人與收紅包者的交情，像是朋友也有分生死之交與點頭之交。如果對方情如家人，包多點也無妨。但如果平時沒什麼交情，像是素未謀面的鄰居家小孩，即使沒包也行，若只是不想失禮儀，包200元也有給紅包沾喜氣的好兆頭。
🟡紅包一定要新鈔嗎？
傳統習俗認為「一元復始，萬象更新」，因此認為新鈔代表新年新開始、新的喜氣。
不過基於「綠色金融」，中央銀行近年開始鼓勵民眾可用舊鈔，同樣是表達祝福，也兼顧環境永續。或是用轉帳發「數位紅包」，達到數位轉型並節省社會資源。根據網路討論，多數人即使收到舊鈔也不會生氣，認為心意才是重點。
🟡過年紅包數字禁忌
命理師楊登嵙提醒，紅包金額注意「2大禁忌」：
第一、尾數要雙。是指扣除「0」後，必須是雙數結尾，例如3000是偶數，但扣除0之後，3是奇數，建議增減200元。
第二、避開「4」諧音死，因此金額裡不宜有400元、4000元。
🟡紅包可以包1000嗎？
紅包能不能包1千元，一直是每年熱門討論議題。從數字禁忌來說，1000是偶數，但去掉0後、1是奇數，且多數長輩在傳統觀念中，都認為1000不夠吉利。若是擔心對方介意，不如直接包1200元，加上紅色百元鈔更討喜。
🟡新年紅包袋寫法
現在市售或企業品牌發送的紅包袋，大多都印有應景圖案或燙金賀詞，一般不太需要寫賀詞。
若是素面的傳統紅包袋，可寫上龍年吉祥話或「新年快樂、恭喜發財」。如果是為了避免包來包去搞混了，方便對方紀錄，署名應在左下方，包給長輩寫 「OOO敬賀」，包給晚輩寫「 OOO賀」。
🟡郵局換新鈔
除了郵局，還有銀行共8大金融機構，即日起至2月7日最後3個營業日，在全台共456個指定地點可兌換新鈔。
換新鈔不需要填單、準備證件，只要攜帶相同額度的舊鈔，告知櫃台換新鈔即可。每人限換100張「百元新鈔」，其他面額鈔券酌量供應。
8家金融機構：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政。兆豐銀行非央行指定換鈔銀行，不過2月5日至2月7日也會酌量供應。
🟡ATM換新鈔
臺灣銀行在每家分行，至少有一台ATM可以領取新鈔。
🟡新鈔兌換地圖
中央銀行和Google地圖製作「113年度春節前新鈔兌換地圖」，可快速查詢離自己最近的據點。
🔎2024春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點查詢（點此連結）