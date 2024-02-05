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民眾黨向吳崢、記者及機構求償300萬　遏止黨政高層供稿歪風

▲民眾黨副秘書長許甫向台北地院遞狀（圖／記者潘千詩攝，2024.02.05）
▲民眾黨副秘書長許甫向台北地院遞狀（圖／記者潘千詩攝，2024.02.05）

記者潘千詩／台北報導

民眾黨副秘書長許甫、發言人李頂立今（5）日下午在律師陪同下向台北地院遞狀，針對近日有關綠營高層及發言體系指控，民眾黨主席柯文哲主動致電喬院長，並透過特定媒體放話帶一事，對民進黨及發言人吳崢、ET陶姓記者及其公司、三立高姓記者及其公司，每人及機構各求償100萬元，總計300萬元。

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許甫表示，陳永興醫師是把他從頭到尾了解的過程，以公開信方式陳述，我們認為，在他所知道的部分有做明白陳述；但會對吳崢提告，主要是因吳崢在沒有了解事情的全貌，或是他了解了，還依舊以積非成是、顛倒是非方式發文，同時吳崢也主張，他已經民進黨的府院高層完全授意才說出這樣的話，所以提告吳崢以及民進黨。

至於對兩家媒體記者提告，許甫提出自由時報總編輯鄒景雯於2月1日發布的特稿，文中指出「民進黨希望尋求民眾黨較穩定的互動架構，確實多方努力，透過雙方信賴的『中間人』向民眾黨傳遞橄欖枝，其中至少包括一位民進黨前主席直接與黃珊珊聯繫，還有一位醫界的綠營友人向柯文哲、黃國昌表達善意。」

「追蹤民進黨方面的行動，他們對於綠白要怎麼聯手，採取完全開放的態度，基於阻止韓國瑜成為立法院長的大目標，甚至願意共同支持黃珊珊競選立法院長，只要民眾黨八票能夠同樣支持民進黨的副院長即可。」

「民進黨希望綠白能夠在議長選舉合作，不過從結果論，民眾黨顯然並沒有這個意願。」

許甫表示，鄒景雯是長期跑民進黨或跟綠營高層相當友好的資深媒體人，現在是總編輯，即便如此，他在新聞中都有跟民眾黨查證，儘管他沒有透露消息來源。

許甫說，作為媒體，在做任何報導，尤其事關政黨個人名譽，都應詳加查證並平衡，然而這種由黨政高層或不知名的政黨人士供稿，記者不查證，在2月1日先後以內幕方式指稱，是民眾黨柯文哲主動致電民進黨高層提出交換，希望龍頭是黃珊珊，副手是民進黨人選，但該報導與事實完全顛倒，也與有查證後的報導方向，有180度的不同，既然有不同之處就該查證，希望以訟止謗遏止此種歪風。

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