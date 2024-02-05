看好降息趨勢！投顧業者：AI有利科技股多頭漲 ETF獲資金淨流入
儘管美國聯準會今（2024）年首次會議維持利率不變，聯準會主席包爾受訪強調降息機率低，3月降息可能性低，但近日才發布財報的亞馬遜、Meta以及蘋果表現亮眼，史坦普500指數再創新高，債市普遍走揚，股市、債市持續看漲。投顧業者今（5）發表對全球資金流向與亞股外資動向觀察並指出，2024年降息趨勢確定下，台、韓股市外資買盤強勁，過去一週整體股票型ETF呈現資金淨流入201.75億美元，近週淨流入前三大產業為科技、醫療保健、核心消費。
記者魏妤庭／台北報導
富蘭克林證券投顧表示，近期多項數據顯示美國經濟持續強健，儘管3月降息維持現狀，但外界對降息趨勢已確定，短線殖利率反彈，提供空手投資人加碼債券、平衡型基金，以及對利率敏感度較高股票的機會，建議留意基礎建設、全球氣候變遷以及亞洲股市如印度、日本的震盪買點。另根據巴隆週刊點名AI採用率上升、AI驅動雲端需求及科技股提高鼓勵發放趨勢，有利於科技股延續多頭漲勢，則建議持續留在市場。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華波克指出，樂觀看待固定收益資產受惠政策轉向，能有較好的資本利得機會及高債息趨勢，目前仍偏好高品質企業債與公債。股市投資側重多元分散及類股輪動機會，多留意高品質股利股。
此外，亞洲股市外資動向，南韓、台股外資買盤強勁，分別淨買超26.96億、12.47億美元，其他如印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞等市場也有0.1億到3.11億美元不等資金淨流入。
此外，受到不少投資人關注的ETF，富蘭克林坦伯頓精選收益基金指出，投資人對降息預期樂觀其成，過去一週各類債市普遍呈現資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入63.61億美元，其中全球、美國、新興市場、新興當地貨幣債，分別獲得31.18億、16.69億、5.52億、0.6億美元資金淨流入。投資級債ETF獲得24.11億美元淨流入，非投資級債ETF資金也有17.35億美元資金淨流入。
※【NOWnews 今日新聞
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