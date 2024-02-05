資展人中之龍優惠專案　把握龍年華麗轉身

一次看懂就業班、在職班、轉職班，首發紅眼優惠如何選擇，限時活動首推1月18到2月18日，在職進修任選一堂(Leed系列除外)即享九折優惠，此外龍年抱團好過年，進修團報好優惠活動，全年二到四人團體報名在職課程，可享最高九五折到九折團報優惠，同時間資展國際粉絲專頁，另有分享貼文再折200元及折扣碼500元等活動，公司團體企業教育訓練包班和採購企業會員也可以洽詢優惠方案。
春節就業班也有零基礎挑戰成為創作人的「Unity跨平台遊戲開發工程師養成班」和「APP Developer 行動開發工程師養成班」，開課前繳費入學並成功開班可享《人中之龍優惠專案》5000元折扣優惠，下半年結訓即可投入相關產業求職。
另外針對春節後的龐大轉職需求，新成立的「轉職菁英基地」也因為搭上龍年春節《人中之龍優惠專案》提前曝光，專門提供夜間及假日進修的「前端網頁開發工程師轉職精修班」，和「Python AI 應用工程師轉職精修班」，於今天開始到二月二十九日期間完成報名，可享《人中之龍早鳥優惠5000元折扣》。
資展國際行銷總監劉書賢表示，二月的Unity就業養成班已確定開課，在職班的貼文分享再折扣，與填折扣碼報名活動異常活躍，據悉各在職、認證、就業、轉職等紅眼課程名額都在限時秒殺，教室滿班將提前停止招訓。
一年之計在於春，培訓機構此次龍年春節優惠活動的推出，可望進一步幫助準備進修者實踐訓練計畫，成就自我提升技術與前瞻知識，把握龍年華麗轉身。
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