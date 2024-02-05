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黃國昌堅持明日開議　洪申翰：形塑立院只有他在認真工作

▲黃國昌堅持明日開議，對此洪申翰表示，黃把自己以外的立法院硬是貼上怠惰的污名標籤，形塑整個立法院只有他在認真工作形象。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃國昌堅持明日開議，對此洪申翰表示，黃把自己以外的立法院硬是貼上怠惰的污名標籤，形塑整個立法院只有他在認真工作形象。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

立法院朝野黨團今（5）日將針對開議日進行黨團協商，藍綠主張本月23日開議，而民眾黨立委黃國昌則堅持要明日開議，對此民進黨立委洪申翰表示，黃國昌把自己以外的立法院硬是貼上怠惰的污名標籤，形塑整個立法院只有他在認真工作形象，認為把開議視為工作上班的只有兩種可能，第一就是政治實務的理解真的過於淺薄，第二就是刻意誤導社會對立委工作認知，此外沒有其他可能。

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對於黃國昌堅持明日開議，洪申翰坦言又是這種搞法真的很膩，他認為開議日當然是可以在朝野協商中好好討論的，只要合理就好，但黃國昌的主張，只要對議事行政有一點點了解的人就知道，這主張擺明不合情理，那到底為什麼還要硬吵這個，很簡單又是先射箭再畫靶，只是要把整個他以外的立法院，硬貼上一個怠惰的污名標籤，去形塑「整個立法院，只有他在認真工作」的形象。

而黃國昌稱「台灣百工百業，是哪個行業2月底才開工？」洪申翰表示，這真的是讓人無法忍受的扭曲與胡扯，質疑立委在非開議期，就是沒在工作沒開工？並解釋區域立委，只要一上任，在還沒開議的時間，通常會是深入到社區服務，了解選區大小議題的重要時間，這是政治工作的最基本功，黃國昌不用腳親自跑，就是隔層紗難接地氣。尤其是中南部的選區來回更遠，更需要在會期安排上留時間給選區工作，「還是，中南部的選區對民眾黨根本不重要？」

洪申翰提到不分區立委，以自己而言非會期往往比會期更忙碌，因為議題取向的不分區，必須舉辦一大堆的議題、法案座談，需要跟民團或專業者一起腦力激盪，尋求沉痾問題的解方路徑，另有大大小小跟行政部門的協調會、現勘、公聽會，來去磨出議題與政策的實質進展。更別說新上任的立委，可能整個2月辦公室都還在裝修中，助理可能都還沒有位置坐、沒設備用，更不要說因為屆期不連續，要提的法案都還在修正重寫中。

洪申翰表示，把開議才視為立委有在工作的上班日，這只有兩種可能，一種是對政治實務的理解真的過於淺薄，第二種，就是想要刻意誤導社會對立委工作的認知。沒有其他可能了。過去真的已經有太多的例子，黃國昌用一個明顯難做到也不合理的提案，來標榜自己的道德正當性，但最後被發現，不只自己的夥伴做不到，連自己也做不到。

最後洪申翰提到，黃國昌昔稱院長投票若發生不小心污印，硬講成不具有當立委的能力，結果呢？說罷免應該廢除門檻，就用相對多數來決勝，不然就是在保護被罷免者，結果呢？真的很膩很膩了，但只能靠說理，一遍一遍講了。

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