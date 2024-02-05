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男星過年大展孝心！「幾個讚就包多少錢給媽」隔日數字超乎他想像

▲香蕉今年過年，決定用讚數來包給媽媽紅包，隔日醒來數字超乎他想像。（圖／香蕉臉書）
▲香蕉今年過年，決定用讚數來包給媽媽紅包，隔日醒來數字超乎他想像。（圖／香蕉臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

農曆新年將至，許多人也準備包紅包給長輩，以示孝順及祝福。男星香蕉（王俊傑）靠著《瘋神無雙》打開知名度，昨（4）日他發文表示，今年選擇用按讚數，來決定給媽媽的紅包金額，目前已突破1萬8千個讚，他表示「若沒破五萬讚，就直接乘以二給媽！」

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▲香蕉今年決定用讚數來包給媽媽紅包。（圖／香蕉臉書）
▲香蕉今年決定用讚數來包給媽媽紅包。（圖／香蕉臉書）
香蕉昨日發文表示，「這篇先來幫媽媽集氣加碼，每年最用力就是包給媽媽的紅包，朋友們給多少讚，就多包多少元給她。」笑說若是不小心破百萬個讚，將用分期付款的方式給媽媽，貼文時間將在小年夜（8）日前截止。原本香蕉決定沒破萬的話，數字就乘以10倍，沒想到一起床按讚數突破他的想像，「一早起來破萬了…每個人的小力量先放大！若沒破五萬讚就直接乘以二給媽！」

香蕉貼文一出後，網友們瘋狂按讚，不到一天時間已突破1萬8個讚數，數字持續上升中，網友們紛紛表示，「我可以一讚再讚，再讚這樣嗎」、「這一定要按讚給好給滿」、「按讚數，直接加三個零！」、「卡一個看孝順百萬紅包」。

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