羽球／周天成奇蹟克服大腸癌奪冠！「拿督球王」李宗偉也曾罹癌
台灣羽球一哥周天成今（5）日傳出罹患大腸癌消息，令不少球迷十分震驚，周天成在泰國公開賽拿下本季首座冠軍，但就一位運動員來說，癌症會讓他可能中斷生涯，沒想到周天成不但奇蹟般克服，手術隔天後就能出國比賽，過去大馬「拿督球王」李宗偉罹患鼻咽癌，經過多次治療，雖然重回球場，但身手大不如前，也被迫退役，周天成的毅力，讓他成功克服病魔，實在不簡單。
記者吳政紘/綜合報導
李宗偉生涯19年生涯，遇到日本名將桃田賢斗，依舊可以讓對方十分吃力，36歲的他因罹癌，被迫離開羽球運動，生涯李宗偉擁有3面奧運男單銀牌、3面世錦賽銀牌，不過周天成卻沒有被病魔打倒。
周天成表示，近來2-3年未檢查身體狀況，但做了大腸鏡才發現罹癌，還好手術後順利，並在術後隔天就飛出國比賽，今年他就在泰國賽拿下首冠，狀況十分良好。
身為虔誠基督教徒，周天成在去年11月拿下德國海洛公開賽金盃，他在教會公開自己曾罹癌的事情，希望可以透過自身故事激勵更多人。
而周天成今天預訂從泰國歸國，預計在農曆新年後，從2月底展開密集出賽，預計打德國、法國、英國、瑞士、西班牙等賽事，目標參加巴黎奧運。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁