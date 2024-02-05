中市計程車2/5零時起　實施春節加成費用

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常年在台中車站排班的計程車駕駛施姓駕駛表示，從事計程車工作已經30多年，每年春節期間都犧牲與家人團聚的時間，到台中車站服務南來北往的乘客，台中市春節期間加成計費每趟次加收50元，是春節期間持續服務的小確幸，能接送歸心似箭的乘客到達目的地，及早與家人團圓過新年，乘客的肯定讓服務變得更有意義，是遠勝於金錢的價值。
交通局長葉昭甫表示，春節假期很多民眾返鄉或出遊，台中為全台第二大城市，也有很多人來台中旅遊走春，計程車駕駛春節假期服務不間斷，感謝駕駛堅守崗位投入大眾運輸，各縣市均於春節期間實施計程車加成費率，台中市比照往年每趟次加收50元，計程車駕駛僅能依跳表金額向乘客收費(費用已自動計入車資)，如未選取春節費率者，駕駛不得額外加收。若有不依規定收費者，乘客可以記下駕駛車號、姓名、乘車日期及時間，向台中市民一碼通專線1999檢舉。
葉昭甫說，為使市民瞭解春節加成措施，按照往年印製春節加價貼紙，除了三國語言(中、英、日)外，並持續同時推出泰國、印尼、越語及韓國宣傳單，均已配送至台中市計程車公工會、車隊及合作社並協助發送給計程車駕駛，呼籲駕駛務必依照規定收費，以維護計程車服務形象。