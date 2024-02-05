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NFL／兒子打進超級盃卻可能缺席！酋長四分衛Mahomes父親酒駕遭逮

▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes率隊5年4度闖入超級盃，但父親卻在賽前一周傳出酒駕遭逮。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes率隊5年4度闖入超級盃，但父親卻在賽前一周傳出酒駕遭逮。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

下周將迎來美國最重大賽事NFL的決賽「超級盃」，堪薩斯酋長隊明星四分衛Patrick Mahomes帶隊5年4度闖入決賽，但意外卻發生在他家人身上。他的父親Patrick Mahomes Sr.，過去曾在MLB留下11年的出賽紀錄，今（5）日傳出酒駕消息，最重將面臨10年刑期，還有可能因此錯過出席兒子出戰的超級盃賽事。

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據美國八卦新聞網站《TMZ》報導，Patrick Mahomes Sr.在美國時間上周六，因涉嫌酒後駕車在德州被逮捕，並以1萬美金交保。重要的是，他其實是名慣犯，分別在2012年、2018年皆因酒駕被逮捕，並被判處40天的監禁

不僅他兒子是名運動選手，Patrick Mahomes Sr.過去也曾經是MLB的投手，先後效力雙城、紅襪、大都會、遊騎兵、小熊與海盜，在1998年賽季還曾經短暫為日職的橫濱DeNA隊效力，在MLB留下308場出賽，42勝39敗，防禦率5.47的成績。

第58屆超級盃將於台灣時間2月12日開打，酋長由明星四分衛Patrick Mahomes領軍，碰頭選秀倒數第一順位的奇蹟新人Brock Purdy所帶領的舊金山49人。

▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes在分區決賽擊敗巴爾的摩蝙蝠，達成5年4度闖入超級盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes在分區決賽擊敗巴爾的摩烏鴉，達成5年4度闖入超級盃。（圖／美聯社／達志影像）
這將是Patrick Mahomes在5年內4度帶隊闖入超級盃，且要力求生涯的第三座冠軍，但不幸的是，父親卻在超級盃前一周傳出醜聞，更有可能因此缺席這場盛會。

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