星宇增開3國際航線 3月底起台中直飛澳門、越南峴港、日本高松
星宇航空將在台中國際機場開航3條國際航線，分別為澳門、越南峴港及日本高松，今天上午在台中市政府公布航班規劃。星宇航空策略長劉允富表示，看好中台灣疫後復甦的觀光發展潛力及消費爆發力，未來將以台中機場作為第二營運據點，持續推展台中機場航線布局。台中市政府表示，將有超過100家的台中在地觀光業者響應推出優惠合作、吸引國內外旅客。
記者顏幸如／台中報導
星宇航空今（5）日舉辦台中機場新開航線宣傳記者會，星宇航空策略長劉允富、台中市副市長鄭照新與及市府觀光旅遊局長陳美秀一同宣布喜訊，自今年3月31日起，每週8班飛航「台中─澳門」；今年4月2日起每週3班飛航「台中─峴港」，今年3月31日將開航日本高松包機航線，3條航線皆以新世代客機A321neo執飛，座位數共188個，包含商務艙8個、經濟艙180個。
劉允富表示，台中作為台灣中部的交通樞紐，擁有獨特的地理優勢，以此為據點設置台灣第2個辦事處並一次開航澳門、峴港、高松3條航線，除便利國人出國，同時帶來更多外國旅客前來體驗中台灣之美，對星宇航空來說別具意義。
鄭照新表示，新航線開展讓台中與世界的接軌越來越緊密，迎來更多國際旅客，未來將有超過100家的台中在地觀光業者響應推出優惠合作，讓全世界看見中台灣觀光力度。
觀旅局說明，凡搭乘星宇航空的旅客，於合作店家出示搭乘日期為今年3月31日至今年9月30日內的星宇航空登機證及護照，即可享超過100家台中優質的伴手禮店家、觀光工廠、旅宿業提供的好康優惠，包括商品優惠價、免費DIY體驗及住宿折扣等，活動詳情及合作店家優惠資訊請上台中觀光旅遊網查詢。