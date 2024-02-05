江大成新書風波再扯蔣萬安、柯文哲！胡瓜今傻眼反噴：我聽不懂
綜藝天王胡瓜日前無辜捲入樂天女孩啦啦隊熊霓與徐薇之子江大成戀情，此外，他還語帶不滿地表示，曾幫對方推薦新書，至今卻沒收到新書。雖然事後江大成道歉，會等胡瓜新節目的通知，才會親手呈送，仍讓胡瓜感到不開心，今（5）日出席新節目《拜託ATM》記者會，再度點名江大成，「他跟記者講的話，我聽不懂。」
記者詹鎰睿／台北報導
針對被胡瓜爆料，沒有送他新書一事，江大成曾向媒體表示，「關於書的事情，是這樣子的。《江大成電商創業筆記》一出版，大成立即親自送書給專文寫推薦序的前後任台北市長蔣萬安市長及柯文哲主席，以及何飛鵬社長。有安排到吳宗憲憲哥、曾國城城哥的節目打書時也親自送書了。剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！」
不過，胡瓜今日出席記者會時，再度提到江大成，「他跟記者說的我都看不懂啊，他說他送蔣萬安、柯文哲書，然後又說要等我的節目，那我想反問他一句，請問你是上了柯文哲哪個節目？還是上了蔣萬安哪個節目？我只要問他這句就好。」
此外，胡瓜更直言，江大成的節目與他的《拜託ATM》都是益智型，為避免打對台，節目自然不會邀請對方，「他（江大成）之前是《歡樂智多星》關主，那都停掉了，我們在籌劃這個節目時，他已經在別台當專家了，所以對電視台來說一定有選擇，但這個決定權不在我。」試圖還原立場。
不過胡瓜強調沒有針對江大成，為避免誤會，他還舉例上周錄製《女人我最大》時，原本找來愛徒葉欣眉，但礙於葉欣眉已經是另外一個節目的主持人，便決定主動退通告，直呼：「我沒有針對他（江大成）任何，而是上面政策上的問題。」
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