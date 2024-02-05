「台灣之光」成功反攻美國好市多！在地人狂搶購：好多間都賣光了
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量且獨特的美式商品，高CP值也成為許多台灣家庭的最愛去處。而近期由台灣在地商家所生產的「芭樂檸檬綠茶」，竟成功反攻美國好市多，在當地掀起搶購潮，消息曝光也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
美國內華達大學政治系助理教授王宏恩昨（4）日在臉書上撰文分享，目前在美國的台灣人有去Costco的幾乎都跟這罐「芭樂檸檬綠茶」拍照打卡了，甚至搶購到有地方媒體報導。據悉這個來自台灣的「芭樂檸檬綠茶」，在南加的好市多開賣一週後，就有許多門市已經買不到，不少在地華人到場撲空，也紛紛哀號。
事實上這款「芭樂檸檬綠茶」，是由台灣屏東廠商「純在」所推出的冷壓蔬果汁，製作過程不高溫殺菌、使用HPP超高家低溫滅菌技術，同時也不添加香精、化學成分，成分內只有簡單的水、芭樂、甘蔗液糖、綠茶萃取液，以及檸檬。
而「芭樂檸檬綠茶」這款飲料，早在2019年時就已在台灣爆紅過，不少網友也紛紛回應：「真的很好喝，但我們都會加氣泡水稀釋，因為甜度、濃度比較高了」、「可以兌無糖茶稀釋」、「最近在洛杉磯Costco看到很多台灣商品，感覺有刻意推」。
據《世界新聞報》報導，這款掀起熱潮的「芭樂檸檬綠茶」，在當地華人社區相當受歡迎，南加州多家分店都出現供不應求的情形，不少顧客跑了好幾家店都買不到。