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高雄「冬日遊樂園」裝置藝術美翻！

▲在愛河風景區河西路還有黃阿瑪等裝置作品。（圖／高市府觀光局提供）
▲在愛河風景區河西路還有黃阿瑪等裝置作品。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

黃色小鴨魅力無法擋，自1月27日起小鴨現蹤愛河灣，迄今已突破200萬參觀人潮。高市府觀光局長高閔琳表示，此次活動集結豐富遊樂設施及美食市集，將16-18號碼頭打造成大小朋友都愛的「冬日遊樂園」，更邀請國內外及高雄在地藝術家於「海景第一排」的16-18碼頭展出多件裝置藝術作品。

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▲16-18號碼頭有話題性十足的跌倒「屁屁鴨」。（圖／記者陳美嘉攝）
▲16-18號碼頭有話題性十足的跌倒「屁屁鴨」。（圖／記者陳美嘉攝）
裝置藝術作品包括超好拍的黃色潛水艇「黃小婷」、話題性十足的跌倒「屁屁鴨」、最受小朋友們喜愛也同時吸引高雄全家海神隊球員前來朝聖的「黃色球池」，另外還有集結五位知名藝術家的「療癒森林」系列作品。

▲16-17號碼頭作品黃色潛水艇「黃小婷」。（圖／高市府觀光局提供）
▲16-17號碼頭作品黃色潛水艇「黃小婷」。（圖／高市府觀光局提供）
高閔琳說，為迎接16-18碼頭開放，特別邀請高雄在地企業「嘉鴻遊艇集團」，配合市府的營造黃色旋風及港灣風情，以CNC打造一艘長6.3米Yellow Submarine黃色潛水艇「黃小婷」。嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚表示，這艘黃色潛水艇裝置藝術品的設計源自Horizon品牌繪本《繽紛旅程》，結合遊艇元素與海洋世界，邀請大小朋友一同探索海洋的美好。

▲《療癒森林》作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。（圖／記者陳美嘉攝）
▲《療癒森林》作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置。（圖／記者陳美嘉攝）
高市府文化局及高雄市立美術館亦邀請台日知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人於高雄港17號碼頭，共同展出《療癒森林》。作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置，超吸睛的巨大裝置讓觀眾紛紛直呼超萌又可愛。

觀光局補充說道，這次也特別在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN！家族成員等裝置作品，與愛河灣前的兩隻黃色小鴨相互呼應，包括「黃阿瑪的後宮生活」八隻可愛的小貓、「OPEN！家族」成員的LOCK醬、Please美眉、條碼貓、YAMAHA機車Vinoora等12組充氣裝置，歡迎大家一同沿著愛河，再至愛河灣及16-18號碼頭看小鴨、玩樂園、吃美食，有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

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