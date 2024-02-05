高雄「冬日遊樂園」裝置藝術美翻！

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高閔琳說，為迎接16-18碼頭開放，特別邀請高雄在地企業「嘉鴻遊艇集團」，配合市府的營造黃色旋風及港灣風情，以CNC打造一艘長6.3米Yellow Submarine黃色潛水艇「黃小婷」。嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚表示，這艘黃色潛水艇裝置藝術品的設計源自Horizon品牌繪本《繽紛旅程》，結合遊艇元素與海洋世界，邀請大小朋友一同探索海洋的美好。
高市府文化局及高雄市立美術館亦邀請台日知名藝術家大石曉規、吳騏、張育嘉、陳奕彰以及陳普等人於高雄港17號碼頭，共同展出《療癒森林》。作品著重光環境與生態議題，呈現既夢幻又撫慰人心的巨型充氣藝術裝置，超吸睛的巨大裝置讓觀眾紛紛直呼超萌又可愛。
觀光局補充說道，這次也特別在愛河風景區河西路設置黃阿瑪及OPEN！家族成員等裝置作品，與愛河灣前的兩隻黃色小鴨相互呼應，包括「黃阿瑪的後宮生活」八隻可愛的小貓、「OPEN！家族」成員的LOCK醬、Please美眉、條碼貓、YAMAHA機車Vinoora等12組充氣裝置，歡迎大家一同沿著愛河，再至愛河灣及16-18號碼頭看小鴨、玩樂園、吃美食，有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。