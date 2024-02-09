2月陸劇片單／吳磊帥成「顏控天堂」 古裝劇《狄公案》狂燒44億
2月陸劇最強攻略來了，有《披荊斬棘的哥哥》人氣選手張雲龍主演的甜寵劇《獨一有二的她》；還有吳磊與《想見你》導演黃天仁合作的運動員羅曼史《在暴雪時分》，再次帥出新高度。在時代劇方面，白敬亭《南來北往》以70年代鐵路公安作為故事主角；古裝劇則有10億人民幣（約台幣44億元）大成本製作的懸疑探案劇《大唐狄公案》登場，滿足口味不同的廣大觀眾。
記者羅凌筠／綜合報導
甜寵劇《獨一有二的她》有趣的設定為女主角的雙重身分，宋伊人飾演的「郝靚」白天是幼教老師，晚上變成直播主「阿嗲姐姐」，直到進入張雲龍飾演的AI工程師「顧久禮」公司實習，才揭開真實自我，一起攜手實現夢想，2月1日於愛奇藝iQIYI播出。
吳磊搭檔趙今麥的《在暴雪時分》，改編自墨寶非寶的同名小說，故事講述男女主角在雪的國度芬蘭一見鍾情，又有撞球這項共同愛好，兩人在球場上不斷切磋球技，感情也逐步升溫，共建美好又甜蜜的球壇情侶生活，2月2日於騰訊WeTV播出。
《南來北往》劇情回到70年代，白敬亭飾演的「汪新」本來是一名年輕乘警，在某次值勤期間負傷結識到老刑警，變成一對鐵路公安的師徒，故事通過一列火車的人生百態、鄰里間的人情冷暖，見證小城從蒸汽火車到高鐵的發展，2月6日於愛奇藝iQIYI播出。
張若昀主演的《大唐狄公案》是以唐朝當作背景，講述神探「狄仁傑」破九大懸案的傳奇，包括鳳印案、屏風案、黃金奇案、雨師傳說、紅亭子、沙漠追凶、空葫蘆、雲雀啁啾、朝雲書館，耀眼的卡司陣容囊括李晨、周一圍、鍾楚曦、王麗坤等，2月6日於優酷YOUKU播出。
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