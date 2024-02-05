綠營批成立國會特偵組是「私設刑堂」　傅崐萁發五點聲明駁斥

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傅崐萁表示，第二，國會改革刻不容緩，為了回應民意的期待及訴求，中國國民黨立院黨團要求，未來立法院必須增加聽證權、調查權、監督獨立機關人事任免、藐視國會罪及偽證罪等「國會改革四法」，增加立法委員對於執政黨之監督能力，避免行政機關有恃無恐。
傅崐萁再指，第三，本人提出國會特偵組構想後，民進黨立委竟扣帽子稱「立法院習近平」，伊尹學院院長梁幼祥發文嗆問綠委「我們的「立法院」與「習近平」有什麼關係？傅崐萁又怎麼會是習近平？」立法院本就應當監督行政機關，因此並無擴權之意，請民進黨不要抹黑抹紅，與人民站在對立面。
傅崐萁也說，第四，擔任廿年檢察官的本黨不分區立委吳宗憲亦表示，特偵組自2007年至2017年期間，不分藍綠偵辦多件大案，包括：國務機要費案、扁家洗錢案、二次金改貪污案、高院多名法官收賄案等等，特偵組熄燈迄今七年多的時間內，檢方再無能力辦過一件動搖國本的大案。回想疫苗採購、缺蛋進口，再看看綠能光電等弊案，捫心自問「特偵組，有沒有存在的必要?」
傅崐萁表示，第五，監督政府不僅僅是在野黨的責任，執政黨藉立法委員也責無旁貸，一旦「國會陽光法案」通過，全民都是特偵組成員，每個立委都是特偵組悍將，包含民進黨的立法委員。