11-12月發票中獎清冊出爐 移工支付150元薪資匯兌手續費中千萬
財政部今（5）日公布去（112）年11-12月期統一發票中獎清冊，1000萬元特別獎共有13張中獎，200萬元特獎更開出17張中獎發票，其中有4張中千萬的發票消費金額都不到百元，最低金額是在新北市新莊「好朋友百貨商場」花50元買文具，就抱走千萬大獎。值得注意的是，有1張由從事外籍移工薪資匯兌業務的統振公司開出的150元手續費，中獎人可能是外籍移工。而這期領獎期限從2月6日至113年5月6日，還沒對獎的人趕快找出家中的發票，也許你就是幸運中獎人。
記者顏真真／台北報導
今年11-12月統一發票1000萬元特別獎共開出13張中獎發票，其中有4張消費金額都不到百元，包括在新北市新莊區西盛街好朋友百貨商場消費50元、在屏東縣潮州鎮全聯福利中心花費55元、在高雄左營至聖路中華電信繳70元市話通話費及在台南市武聖路大九九大賣場花79元買食品，這4人均幸運抱走統一發票千萬大獎。
另外，也有人在App Store花150元買應用程式中獎，還有1張是從位在台北市內湖區安美街的統振公司所開出，財政部表示，這是一家金管會核准的金融科技公司，從事金融科技Qpay外籍移工薪資匯兌業務，中獎發票是支付150元手續費，中獎人可能是外籍移工。
而這期中千萬獎消費金額最高的發票，是從momo購物所開出，共花費988元買食品，再來是有人在新北市蘆洲民族路喜柿水果店消費319元、在台南市後壁區全家便利商店消費265元、在台南市永康中華西街統一超商消費239元、在宜蘭縣羅東鎮純精路喜互惠生鮮超市207元買食品。
至這期200萬元特獎也開17張中獎發票，而且有11張消費金額都不到百元，其中有人在南投縣草屯鄉鎮中興路全草屯中興藥局，原本消費400多元，因以紅點扣抵，最後支付19元中200萬元特獎。另有人在花蓮市統冠聯合生鮮超級市場消費16元、在momo購物花21買食品、在桃轅市中壢區OK Mart花35買飲料、在桃園市中壢區民族路中油CPC花50元加油，還有人在美國知名串流媒體服務 Twitch花81元訂閱費等都幸運中得200萬元特獎。