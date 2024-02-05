他搜集「上萬張廢棄刮刮樂」再檢查！3hr後結局賺翻：還是有戲的
刮刮樂在過年期間是熱門活動之一，許多人都喜歡在新年試試手氣，看能不能幸運刮中大獎。而中國就有一名YouTuber大鑫，特地搜集了上萬張廢棄刮刮樂，希望能撿中被看漏的獎金，沒想到檢查3小時後，還真的賺進380元人民幣（約新台幣1656元），讓他忍不住驚呼：「撿漏彩票還是有戲的啊！」
記者賴禹妡／綜合報導
大鑫在個人YT「饞大鑫」上傳影片，他向彩券行要了3大箱廢棄刮刮樂，又自己到自助彩票機搜集被丟棄的刮刮樂，總共回收了上萬張刮刮樂，想看能不能零成本幸運獲得撿漏獎金。
大鑫先是整理30本使用過的10元面額（人民幣，下同）「我愛中國」刮刮樂款式，部分已經中過獎被剪開標記，部分則是只刮開安全區看號碼對獎，有些甚至連刮都沒刮。在整理的過程中，大鑫就已經多次發現撿漏的刮刮樂，中獎金額從10元至20元不等，團隊則同時檢查其他面額的刮刮樂，陸續都有中獎消息傳出。
在3個多小時後，大鑫和團隊終於把所有刮刮樂檢查完畢，大鑫總結這次收穫，竟有高達310元人民幣獎金，忍不住直呼「撿漏彩票還是有戲的啊，當然前提是彩票得多啊」，福彩部分則是撿漏到70元人民幣獎金，總共獲利380元人民幣（約新台幣1656元）。不過，他也坦言，這次撿漏主要是針對看走眼或是搞不清楚規則的刮刮樂玩家，「像那種出現金額就有錢的啊，沒撿到一張」。
影片曝光後，吸引超過14萬人觀看，眾人紛紛留言「0成本之中最賺的一集了吧」、「我就撿過中五百沒人拿的，以為沒中，過年最多」、「我朋友開彩券行的，每天都會把客人丟的彩卷重新看一遍，一個禮拜差不多能找到2、3張中獎的，最多的一次是2萬」。