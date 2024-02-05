春節連假冷氣團襲台！北台灣急凍「下探7度」 高山下雪熱區出爐
本週三（2/7）冷氣團開始南下，小年夜（2/8）時冷氣團報到，隨後氣溫逐日下降，除夕（2/9）體感濕冷，大年初一（2/10）冷空氣最強，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，苗栗以北空曠地區，將有攝氏7度或以下的低溫，且配合華南雲雨區水氣，除夕當天3000至3500公尺以上高山有降雪、冰霰發生的機會。
記者張志浩／綜合報導
賈新興說明，明（6）日東北季風增強，北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，週三入夜至小年夜鋒面、冷去團影響，全台各地都有局部短暫雨，除夕下午環境轉乾，但中南部山區及花東仍有零星短暫雨；大年初一花東、中南部有零星短暫雨。
賈新興提醒，大年初一深夜至大年初二清晨氣溫最低，台北氣象站有攝氏9至10度的低溫，苗栗以北空曠區有攝氏7度或以下低溫，大年初二至大年初四（2/13）各地天氣回歸晴朗。
天氣風險公司分析師吳聖宇指出，目前來看，本波冷氣團降雪條件並不是特別好，預估除夕、大年初一台灣上空3000公尺以上高空有機會降到攝氏0度以下，配合水氣的狀況，整體來看在除夕當天，3000至3500公尺或以上高山區域較有幾想下雪，包括玉山、雪山、合歡山，大年初一後水氣轉乾，即使高空溫度仍低，但是出現雪霰的可能性大幅降低。