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砸重本經營包棟別墅！老闆崩潰「7成客人是8+9」　退房慘狀曝光了

▲近年來包棟旅遊掀起一股風潮，可以幾個家庭一同入住，享受鄉村風景的旅遊樂趣，讓許多旅客一試成主顧。（圖／取自Pexels）
▲近年來包棟旅遊掀起一股風潮，可以幾個家庭一同入住，享受鄉村風景的旅遊樂趣，讓許多旅客一試成主顧。（圖／取自Pexels）

記者潘毅／綜合報導

近年來包棟旅遊掀起一股風潮，可以幾個家庭一同入住，享受鄉村風景的旅遊樂趣，讓許多旅客一試成主顧。卻有經營包棟別墅的老闆，近期吐露血淚經營史，因為前來光顧的客人有「7成左右是8+9」，每次退房慘狀曝光都讓他崩潰，遭遇曝光也掀起討論。

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一位包棟民宿的老闆，在臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私》上大吐苦水，提到自己兩年前貸款開了一間包棟民宿，最多能容納20人，並耗費不少時間和金錢，擺入各種好的設施、備品、質感來增添住宿體驗，也因此提高了定價，希望吸引重視質感的客群。

▲經營包棟別墅的老闆，近期吐露血淚經營史，因為來光顧的客人有「7成左右是8+9」。（圖／取自Pexels）
▲經營包棟別墅的老闆，近期吐露血淚經營史，因為來光顧的客人有「7成左右是8+9」。（圖／取自Pexels）
沒想到正式開始經營後，老闆卻發現，幾乎有7成的入住客人，都是成群的8+9，同時也讓自己的民宿出現好幾種亂象，首先是「8+9們不在乎錢，因為錢來得快又容易，所以存在各種浪費的行為，像是食材買一堆、玩具也帶一堆，玩爛後退房不帶走，導致散場後垃圾量驚人，隔夜微腐爛的食材、酒瓶空罐、菸頭、破損的玩具殘骸等，房間大廳堆得像炸過一樣！」

老闆繼續說，第二個亂象就是「嗜好很多元」，8+9菸酒是基本款，但有些還會吸違禁品、破壞設施、大小聲。每次退房，都要仔細檢查屋內設備是否損壞，「小到聖誕樹的擺設、電動小汽車的後視鏡，大到木頭桌用火燒焦、玻璃門破裂、遊戲片被偷」。

此外，8+9外出陣仗就是大，基本款都是「運兵車」Alphard來一台，其他像是C300、BMW M系、保時捷凱宴，更高級一點的保時捷跑車、瑪莎拉蒂也實不是現身，也因為這些車款常常進出，加上各種刺龍刺鳳的兄弟現身，讓不少鄰居一度臆測原PO是開特殊的「接待會館」，現況讓他感到相當困擾：「這幾年社會風氣改變，高級8+9錢多到花不完，原先想接待的優雅高級客一組都沒有」。

貼文曝光後，立刻引發關注，甚至還有同業跳出感慨：「我在民宿做七年了，再來您遇到的奧客會進階到不是8+9也很可怕的局面」、「身爲民宿業者的我，心有戚戚焉，只要看到客人開著C300、M系列⋯客人還沒下車，老闆和管家心直接先涼一半⋯反而喜歡騎摩托車、或開Toyota跟I Rent的客人」。

▲包棟民宿的老闆發文分享8+9客人恐怖的破壞力。（示意圖／取自Pexels）
▲包棟民宿的老闆發文分享8+9客人恐怖的破壞力。（示意圖／取自Pexels）
其他網友也紛紛說出看法：「二十幾人包棟就是想去放鬆玩樂喧嘩，所謂的優雅高級客不會去包棟」、「其實樓主設定的客群，能吸引的就是現在這類所謂的8+9，會去搞包棟的態半是年輕一輩，喜歡呼朋引伴出門狂歡的，而且在民宿包棟又隱密安全，這應該算求仁得仁了」。

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