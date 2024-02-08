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過年雪崩式降溫冷爆！六都醫院「門診、休診、急診」時間一次看

▲春節期間，全台大型醫院的急診基本上照常營運，且會開設「呼吸道傳染病特別門診」。（圖／NOWnews資料照）
▲春節期間，全台大型醫院的急診基本上照常營運，且會開設「呼吸道傳染病特別門診」。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

農曆春節到來，隨著冷氣團來襲，各地氣溫偏低，為滿足民眾看病和緊急需求，全台大型醫院的急診基本上照常營運，門診部分則多在除夕至大年初三（2/9至2/12）休診，並在初五（2/13）陸續恢復看診，《NOWnews》也整理六都各大醫療院所春節開院資訊，詳情請至院所網頁或電話諮詢。

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📍台北市

🟡馬偕紀念醫院：除夕至大年初三休診、大年初四、大年初五開設春節特別門診，大年初六恢復正常門診。

🟡台大醫院：除夕至大年初三，門診及領藥停止服務、大年初四門診部分開診，大年初五恢復正常門診。

🟡台北榮總：小年夜至大年初三休診，期間開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四開設春節門診，但夜診暫停。

🟡國泰綜合醫院：除夕至大年初四休診、大年初二至大年初四上午，加開「春節特別門診」，大年初五恢復正常門診。

🟡台北長庚紀念醫院：小年夜正常看診、夜診停診，除夕停診，大年初一至大年初五加開「呼吸道傳染病特別門診」，大年初六恢復正常門診。

🟡北醫附醫：小年夜正常看診，除夕休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡新光醫院：除夕至大年初四休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初五恢復正常門診。

🟡振興醫院：除夕至大年初二休診，大年初三、大年初四開設內、外科上下午各1診綜合門診，大年初五恢復正常門診。

🟡萬芳醫院：小年夜正常看診、夜診停診，除夕至大年初三停診，大年初四正常看診、夜診停診，大年初五恢復正常門診。

▲近來不少病毒正流行著，尤其是RSV，有些小孩症狀都很嚴重。圖為台大醫院急診室。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲台大醫院春節急診照常營運、除夕至大年初三，門診及領藥停止服務、大年初四門診部分開診，大年初五恢復正常門診。（示意圖／記者徐銘穗攝）
📍新北市

🟡馬偕紀念醫院、淡水馬偕紀念醫院、馬偕兒童醫院：除夕至大年初三休診，大年初四至大年初五開設「春節特別門診」，大年初六恢復正常門診。

🟡衛福部台北醫院：除夕至大年初四上午部分門診，大年初五上午、下午門診正常、夜診停診，大年初六恢復正常門診。

🟡雙和醫院：除夕至大年初三休診，大年初一至大年初三上午加開類流感門診、下午加開類流感門診、晚上停診，大年初四恢復正常門診。

🟡輔仁大學附設醫院：除夕至大年初三停診，除夕、大年初三開設「類流感門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡慈濟醫院：除夕至大年初四休診，大年初五上午8點至11點30分假日門診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」。

🟡永和耕莘醫院：除夕上午部分門診，除夕下午至大年初二休診，大年初三上午部分門診，下午、夜間停診。大年初四上午、下午正常門診，夜間停診，大年初五恢復正常門診。

🟡新店耕莘醫院：除夕上午部份門診，大年初一至大年初二休診，大年初三上午有內科、外科、婦產科、兒科、骨科，大年初四恢復正常門診。

🟡恩主公醫院：小年夜正常門診，除夕停診，大年初一至大年初三開設「呼吸道特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡新北板橋亞東醫院：除夕至大年初三停診，大年初一至大年初三上午8點30分至下午4點30分，有提供類流感門診，服務時間為，大年初四恢復正常門診。

🟡新北市立土城醫院：小年夜正常門診，除夕停診，大年初一至大年初三開設「類流感特別門診」，夜診停診，大年初五恢復正常門診。

▲淡水馬偕醫院。（圖／NOWnews資料照）
▲淡水馬偕醫院除夕至大年初三休診，大年初四至大年初五開設「春節特別門診」。（圖／NOWnews資料照）
📍桃園市

🟡林口長庚紀念醫院：大年初一至大年初五開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初六恢復正常門診。

🟡衛福部桃園醫院：除夕家醫、外、婦產、兒科門診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」大年初五恢復正常門診。

🟡桃園聖保祿醫院：小年夜正常門診，除夕至大年初三休診；大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡桃園敏盛綜合醫院：除夕至大年初三休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四恢復正常門診。

▲長庚醫療財團法人今（2024）年年終5個月，加發2.5萬元紅包。（圖／長庚醫院提供）
▲林口長庚紀念醫院大年初一至大年初五開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初六恢復正常門診。（圖／長庚醫院提供）
📍台中市
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🟡台中榮總：小年夜正常門診，除夕至大年初三休診，初四、初五部分特別門診，大年初六恢復正常門診。

🟡衛福部臺中醫院：小年夜正常門診，夜間停診，除夕上午部分門診，下午、夜間停診，大年初一至大年初三上午部分門診、下午「小兒呼吸道傳染病特診」。

🟡衛福部豐原醫院：除夕、大年初一、大年初三上午春節特別門診。大年初四、大年初五，上下午正常門診，晚上停診，大年初一至大年初三開設「呼吸道感染特別門診」。

🟡澄清醫院中港院區：除夕下午至大年初二休診，大年初三部分門診，大年初四恢復正常門診。

🟡國軍台中總醫院：除夕至大年初三休診，大年初四恢復正常門診。

🟡童綜合醫院：小年夜至大年初四休診，大年初一至大年初三梧棲院區開設「呼吸道特別門診」，大年初五恢復正常門診。

🟡台中慈濟醫院：除夕至大年初三休診，大年初四上午內、外、小兒科部分門診，下午晚上休診，大年初五恢復正常門診。

▲台中榮總爆發院內疥瘡群聚感染，台中市衛生局證實，共有 18 人感染疥瘡，包含 4 名病患及 14 名護理師，目前皆已完成治療。（圖／翻攝自台中榮總官網）
▲台中榮總小年夜正常門診，除夕至大年初三休診，初四、初五部分特別門診，大年初六恢復正常門診。（圖／翻攝自台中榮總官網）
📍台南市

🟡台南成大醫院：除夕至大年初四門診休診，大年初五恢復正常門診。

🟡衛福部台南醫院：除夕上午正常看診，大年初一內外科急門診，大年初二休診，大年初三內外科急門診，大年初四上午正常看診，大年初五上下午正常看診，大年初六恢復正常門診。

🟡高雄榮總台南分院：小年夜正常門診，除夕至初三休診，大年初四、大年初五內科、外科上午特別門診 ，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病疫情特別門診」。

🟡台南市立安南醫院：除夕至大年初三休診，大年初四恢復正常門診。

🟡台南市立醫院：除夕下午至大年初三休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」。

🟡台南麻豆新樓醫院：除夕至大年初三休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四、初五夜診暫停。

🟡永康、柳營、佳里奇美醫院：小年夜上午正常門診，除夕至大年初二休診，大年初三至大年初五上午門診。

📍高雄市
 

🟡高雄榮總醫：除夕至大年初三休診，大年初四大年初五部分門診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」。

🟡義大醫療體系醫院：除夕至大年初三一般門診上午正常，大年初四恢復正常門診。

🟡高雄市立聯合醫院：小年夜、除夕上午部分門診，大年初一至大年初三開設「呼吸道特別門診」，大年初四上午部分門診。

🟡大同醫院：除夕至大年初三休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡小港醫院：除夕休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡凱旋醫院：小年夜、除夕、大年初四、大年初五上午門診正常、下午停診，大年初一至大年初三休診。

🟡阮綜合醫院：除夕至大年初三休診，開設「呼吸道傳染病特別門診」。

🟡衛福部旗山醫院：除夕至大年初三，上午開設部分門診，下午晚上休診，大年初二休診，大年初四、大年初五上、下午門診，晚上休診。

🟡高雄長庚：小年夜上、下午部分門診照常，晚上休診，除夕至大年初三休診，開設「呼吸道傳染病特別門診」，大年初四恢復正常門診。

🟡國軍高雄總醫院：除夕上午內科、外科各1診，下午休診，大年初一至大年初三開設「呼吸道傳染病特別門診」。

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