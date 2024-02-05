遊日注意！「警報級大雪」恐襲東京 羽田機場89航班取消
受到低氣壓影響，日本氣象廳預估今（5）日傍晚開始到明日（6日）上午為止，關東甲信地區將會降下大雪，山區積雪恐達40公分、東京23區也會有積雪的狀況發生，由於可能會降下「警報級大雪」，呼籲民眾若非必要，不要外出。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》報導，據日本氣象廳表示，受沿本州南部沿岸移動的低壓系統向東部移動影響，預計今日至6日早上關東甲信地區（東京、栃木、群馬、埼玉、茨城、千葉、神奈川、長野、山梨）的山區以及包含東京23區在內的平地地區，都會出現積雪的狀況。其中甲信地區及關東北部山區預計降雪量將達40公分、箱根、多摩、秩父等地區積雪狀況預計也會達到30公分，關東北部地區平地降雪量達25公分，關東南部平地降雪量達10公分，東京23區降雪量達8公分。
另外，若氣溫低於預測，也可能會有降雪量增加的風險。氣象廳警告，即便是包括東京都23區在內的平原地區，也可能出現「警報級大雪」，呼籲民眾留意積雪及路面結冰，非必要不要外出，若必須外出也要趁雪下大之前早點回家；若要駕車，請先安裝冬季輪胎。
目前日本政府在4日下午3時於首相官邸的危機管理中心設置情報聯絡室，以便於收集資訊並採取預防措施。
因應關東將降下大雪，日本航空及全日空5日午後合計取消從羽田機場起降的部分航班，日本航空一共取消55個航班，全日空取消34個航班，包括從羽田前往大阪國際機場、福岡機場的航班。此外，東京都內的JR及私鐵營運公司也預告，將視積雪情況，可能出現大幅誤點或停止營運狀況。
高速公路方面，根據積雪情況，包括東名高速公路、中央高速公路、首都圈中央聯絡高速公路、新東名高速公路等道路系統自5日中午均開始多路段預防性封閉。東日本高速公路也決定從5日上午起，禁止在特定範圍內使用普通輪胎，將要求駕駛換成冬季輪胎，並攜帶雪鏈。