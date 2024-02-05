AKIRA師弟今市隆二「首次海外見面會獻台粉」 直呼：夢想成真！
日本唱跳男團「三代目J SOUL BROTHERS from 放浪一族」（以下簡稱三代目JSB）主唱今市隆二，出道至今日已邁入出道第14個年頭，現在的三代目JSB已站穩日本代表性國民天團之一的地位。而為了感謝粉絲長久以來的支持，今市隆二確定在3月17日（日）登台，將於Zepp New Taipei首次舉辦海外粉絲見面會！
記者張芸婷／綜合報導
今市隆二2010年參加選秀節目「VOCAL BATTLE AUDITION 2 ～致擁有夢想的年輕人們～」，與另一成員ØMI一同被選拔成為該團主唱之一，同年11月以單曲〈Best Friend's Girl〉成功出道。2019年發行的三代目JSB〈White Wings〉及〈凜冬之空〉歌曲的MV中，邀請到放浪兄弟AKIRA和妻子林志於婚後首次攜手演出，浪漫動人的劇情搭配上三代目 JSB的舞蹈與優美的歌聲，為作品增添了不少話題。 而三代目JSB也於2023年獲得日本演唱會動員人數年度冠軍。
放浪兄弟及三代目JSB，兩團與台灣關係淵源深刻，團員們皆已來台多次，只有今市隆二是首次來台。他表示來台灣是一直以來的夢想之一，終於能藉由此次見面會實現夢想，感到非常的開心，也很期待在活動上能見到台灣粉絲，並提前錄製了一段問候影片向台灣粉絲們打招呼，活動上他也將會為大家帶來與演唱會截然不同的表演及互動交流。
此外，曾合作拍攝三代目JSB〈White Wings〉及〈凜冬之空〉MV的師兄放浪兄弟AKIRA與林志玲夫妻，也盡地主之誼歡迎師弟來台。當時，作品公開時也曾提及〈White Wings〉及〈凜冬之空〉是獻給AKIRA夫妻倆的祝福，再度顯示出同經紀公司團體之間的好感情與強烈的羈絆。
《RYUJI IMAICHI 「"R"OAD」～1st FAN MEETING IN TAIPEI ～》見面會門票已在今（5）日中午12點於全台7-11便利商店ibon機臺及ibon售票網站中啟賣，票價為新台幣2980、1980元，以及身障席1490元共三種。並將在2月25日（日）開放「特典福利加購」，細節敬請期待主辦單位日後公佈！
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